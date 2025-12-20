Habertürk
        Fenerbahçe'de Domenico Tedesco'dan galibiyet sözleri! - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe'de Domenico Tedesco'dan galibiyet sözleri!

        Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe deplasmanda ikas Eyüpspor'u 3-0 mağlup etti ve maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Domenico Tedesco, galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu.

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 20.12.2025 - 19:55 Güncelleme: 20.12.2025 - 20:13
        Tedesco'dan galibiyet sözleri!
        Trendyol Süper Lgi'in 17. hafta karşılaşmasında deplasmanda ikas Eyüpspor'u 3-0 mağlup eden Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco, mücadele sonrası açıklamalarda bulundu.

        "BEŞİKTAŞ ZORLU VE İYİ BİR TAKIM"

        Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtlayan İtalyan teknik adam, takımın son dönemdeki performansının çok iyi olduğunun altını çizdi.

        Eyüpspor karşısında da iyi bir maç çıkardıklarını vurgulayan Tedesco, "Performansımızı çok öz güvenli şekilde sahaya yansıttık. Öz güvenli şekilde hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Sezonun içinde kolay maç olmadı. Bugün de kolay olmadı. Eğer ikinci yarıda skor 2-1'e gelseydi daha zor olacaktı. Bu ligdeki her takım zorlu. Her takımın iyi ve kaliteli oyuncuları var. Bizim yolumuza devam etmemiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.

        Hafta içinde Beşiktaş ile oynanacak Ziraat Türkiye Kupası maçına da değinen Tedesco, "Bir sonraki maçımız kupada Beşiktaş'a karşı. Zorlu ve iyi oyuncuları olan bir takıma karşı oynayacağız. Yapmamız gereken şey, hızlı şekilde toparlanıp o maça iyi şekilde hazırlanmak ve elimizdeki en iyi 11'le sahaya çıkmak."

        Transfer döneminin gelmesiyle ilgili soruyu yanıtlayan Domenico Tedesco, her zaman takımını düşündüğünü belirtti.

        Elindeki oyuncular nedeniyle çok mutlu olduğunu dile getiren İtalyan teknik adam, "Bugün bizlerle olamayan isimler vardı. Alvarez, Semedo, Archie Brown ve Çağlar'ın sakatlıkları var. Ama biz birlikte çalışmaktan çok keyif alıyoruz. Elimdeki oyuncularla çok mutlu ve gururluyum. Transfer dedikodularıyla ilgili yorum yapamam. Transfer netleşirse yorum yaparım." diye konuştu.

        "HABERLERİ GÖRÜNCE ŞOK OLDUK"

        Fenerbahçe'nin verdiği görüntü sebebiyle çok mutlu olduğunu belirten Tedesco, buna karşın her zaman geliştirecek şeyler olduğunu dile getirdi.

        Gösterdikleri performans sebebiyle oyuncularına teşekkür eden İtalyan teknik adam, "Antrenmanlarda ve maçlarda iyi performans sergiliyorlar. Bizim hedefimiz her zaman daha da gelişmek." ifadelerini kullandı.

        Başkan Sadettin Saran'ın bugün ifadeye çağırılması hakkındaki soruyu da yanıtlayan Tedesco, şunları söyledi:

        "Bugün bizler için özel bir gündü. Hepimiz haberleri görünce şok olduk. Bizler bir aileyiz ve aile bireylerini umursuyoruz. Bizler için, çalışanlar için kolay değildi. Ama bugün doğru cevabı verdiğimizi düşünüyorum. Bizler sahaya odaklandığımızı göstererek bunu sahaya yansıtabiliriz. Oyuncular da bunu gösterdiler. Şartlar ne olursa olsun, ne yaşanırsa yaşansın 'Biz buradayız' mesajını verdiler. Bizim yapmamız gereken şey maçlara odaklanmak. Bizler aile bireylerimizi umursuyoruz. Umuyoruz ki bu süreç en kısa sürede çözülür. Maçtan sonra da soyunma odasındaki atmosfer çok pozitifti."

        Talisca'ya da değinen Tedesco, "Talisca sadece çok fazla gol atmıyor, aynı zamanda önemli goller atıyor. 1-0'ı bulduğunuz goller her zaman önemlidir. Bugün de 1-0'ı bulana kadar performansımızı üst seviyeye çıkarmıştık. Talisca da üst seviye bir golcü. Bazı maçlarda asist de yaptı. Gösterdiği performanstan çok mutluyum. Bizim için önemli bir oyuncu. Onun adına çok mutluyum." şeklinde sözlerini tamamladı.

