        Fenerbahçe'de Ederson ve Duran, Beşiktaş derbisinde yok - Fenerbahçe Haberleri

        Ederson ve Duran derbide yok

        Fenerbahçe Kulübü, Ederson ve Duran'ın Ziraat Türkiye Kupası'nda Beşiktaş ile oynanacak derbide forma giymeyeceğini açıkladı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 20.12.2025 - 21:53 Güncelleme: 20.12.2025 - 21:53
        Ederson ve Duran derbide yok
        Fenerbahçe Kulübü, Ziraat Türkiye Kupası'nda Beşiktaş ile oynayacakları derbide Ederson ve Jhon Duran'ın forma giymeyeceklerini açıkladı.

        Sarı-lacivertli kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

        "Futbol A Takımımızın, Ziraat Türkiye Kupası ilk karşılaşmasında 23 Aralık tarihinde Beşiktaş ile oynayacağı müsabakaya ilişkin olarak kamuoyunu bilgilendirmek istiyoruz. Takımımızda yer alan futbolcularımızdan Ederson ve Jhon Duran, 24 Aralık tarihinin Noel Bayramı arifesi olması nedeniyle, yoğun maç takvimi içerisinde önceden kulübümüze ilettikleri kişisel ve ailevi talepler doğrultusunda bu karşılaşmanın maç kadrosunda yer alamayacaklardır. Söz konusu durum, sezon başından bu yana devam eden yoğun müsabaka programı kapsamında sporcularımızın insani hassasiyetlerine saygı gösterilmesi anlayışıyla değerlendirilmiştir. Diğer futbolcularımızdan Fred cezası nedeniyle; Edson lvarez, Archie Brown ve Nelson Semedo ise sakatlıkları sebebiyle bu karşılaşmada forma giyemeyecektir.

        Kulübümüz; sportif yükümlülükler, yoğun maç takvimi ve zorunlu müsabaka dışı durumları bir bütün olarak ele almakta, sporcularının profesyonel sorumlulukları ile sağlık ve bireysel ihtiyaçları arasında dengeli bir yaklaşım benimsemektedir.

        Futbol A Takımımız, sahaya çıkacak kadrosuyla birlikte Ziraat Türkiye Kupası’ndaki hedefleri doğrultusunda kararlılıkla mücadelesini sürdürecektir"

