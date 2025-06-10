Fenerbahçe'de En-Nesyri kararı!
Sezonu ikinci tamamlayan Fenerbahçe'nin en golcü ismi ise Youssef En-Nesyri oldu. Sarı-lacivertliler Faslı golcüye devre arası gelen uçuk teklifi reddederken, yaz transfer döneminde gelecek teklifler konusunda için karar verildi.
Youssef En-Nesyri, Fenerbahçe'de sezonun ön plana çıkan isimlerinden biri oldu. Faslı futbolcu, 2024-2025 sezonunda sarı lacivertli ekibin en golcüsü oldu.
Youssef En-Nesyri, sezon genelindeki istikrarlı futbolu neticesinde yurt dışındaki takımların dikkatini çekti.
30+5 MİLYON EURO REDDEDİLMİŞTİ
Fenerbahçe’nin golcü futbolcuya gelecek teklifleri değerlendireceği öğrenildi. Al Nassr'ın sezon içerisinde 28 yaşındaki futbolcuya yaptığı 30+5 milyon Evroluk teklif, yönetim tarafından kabul edilmemişti.
Başkan Ali Koç ve kurmaylarının, yıldız bir santrfor transfer etmek istemesi üzerine Youssef En-Nesyri ile yolların ayrılması gündemde...
ARABİSTAN KULÜPLERİNİN RADARINDA
Önümüzdeki günlerde Faslı futbolcu için özellikle Suudi Arabistan kulüplerinin resmi teklif yapması bekleniyor.
Geçtiğimiz yaz transfer döneminde 19.5 milyon Euro karşılığında Sevilla’dan transfer edilen golcü oyuncu için yönetimin beklentisi en az 25 milyon Euro.