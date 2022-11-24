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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Fenerbahçe'de Enner Valencia gelişmesi! Transfer açıklaması...

Fenerbahçe'nin golcüsü Enner Valencia, Katar'daki Dünya Kupası'nda göz doldururken talipler de ortaya çıkmaya başladı. Yıldız oyuncunun menajerinden transfer açıklaması geldi

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  • Enner Valencia transferinde son dakika gelişmesi! Menejeri açıkladı: Valencia farklı seçenekleri... - Fenerbahçe haberleri

    Fenerbahçe formasıyla Süper Lig'de attığı 13 golle krallık yarışında zirvede yer alan Enner Valencia, Dünya Kupası'na da müthiş bir giriş yaptı.
  • Enner Valencia transferinde son dakika gelişmesi! Menejeri açıkladı: Valencia farklı seçenekleri... - Fenerbahçe haberleri

    Ekvador'un ev sahibi Katar karşısında 2-0 kazandığı açılış maçına 2 golle damga vuran yıldız oyuncu için flaş bir transfer gelişmesi yaşandı.
  • Enner Valencia transferinde son dakika gelişmesi! Menejeri açıkladı: Valencia farklı seçenekleri... - Fenerbahçe haberleri

    Brezilya basınından Portol do Colorado'da yer alan habere göre; Güney Amerika ülkesinden Valencia'ya talip var.
  • Enner Valencia transferinde son dakika gelişmesi! Menejeri açıkladı: Valencia farklı seçenekleri... - Fenerbahçe haberleri

    Brezilya ekiplerinden Internacional, tecrübeli golcü için harekete geçmeye hazırlanıyor.
  • Enner Valencia transferinde son dakika gelişmesi! Menejeri açıkladı: Valencia farklı seçenekleri... - Fenerbahçe haberleri

    Yuri Alberto'yu sezon başında sattığından bu yana hücum hattında aradığını bulamayan Internacional, gözünü Enner Valencia'ya dikti.

     
  • Enner Valencia transferinde son dakika gelişmesi! Menejeri açıkladı: Valencia farklı seçenekleri... - Fenerbahçe haberleri

    Fenerbahçe ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 33 yaşındaki futbolcu için Internacional'in nabız yokladığı vurgulandı.
  • Enner Valencia transferinde son dakika gelişmesi! Menejeri açıkladı: Valencia farklı seçenekleri... - Fenerbahçe haberleri

    Bu sezon Fenerbahçe'de lig ve Avrupa'da 22 maça çıkan Valencia 15 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.
  • Enner Valencia transferinde son dakika gelişmesi! Menejeri açıkladı: Valencia farklı seçenekleri... - Fenerbahçe haberleri

    MENAJERİNDEN TRANSFER AÇIKLAMASI!

    Fenerbahçe ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Enner Valencia'nın menajeri Gonzalo Vargas, yıldız oyuncunun sözleşmesi hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. 
  • Enner Valencia transferinde son dakika gelişmesi! Menejeri açıkladı: Valencia farklı seçenekleri... - Fenerbahçe haberleri

    Vargas, gelecekleri ile ilgili kararı Dünya Kupası'ndan sonra vereceklerini söyledi.
  • Enner Valencia transferinde son dakika gelişmesi! Menejeri açıkladı: Valencia farklı seçenekleri... - Fenerbahçe haberleri

    Ekvador basınına açıklamalarda bulunan Vargas, şu ifadeleri kullandı:

     
  • Enner Valencia transferinde son dakika gelişmesi! Menejeri açıkladı: Valencia farklı seçenekleri... - Fenerbahçe haberleri

    "Enner yüzde 100 Dünya Kupası'na odaklanmış durumda. Şu an sadece milli takımı düşünüyor." 
  • Enner Valencia transferinde son dakika gelişmesi! Menejeri açıkladı: Valencia farklı seçenekleri... - Fenerbahçe haberleri

    "Dünya Kupası'ndan sonra elimizdeki farklı seçenekleri analiz edeceğiz. En iyi kararı vereceğiz."
  • Enner Valencia transferinde son dakika gelişmesi! Menejeri açıkladı: Valencia farklı seçenekleri... - Fenerbahçe haberleri

    "Enner Türkiye'de çok mutlu ve önceliği Fenerbahçe'de."
  • Enner Valencia transferinde son dakika gelişmesi! Menejeri açıkladı: Valencia farklı seçenekleri... - Fenerbahçe haberleri

    "2 Dünya Kupası'nda oynadığı 5 maçta 5 gol. Dünya Kupası'ndan daha ciddi bir şey var mı? Sanmıyorum"

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