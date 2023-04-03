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Ferdi Kadıoğlu İtalya yolcusu!

Fenerbahçe'de bu sezon sergilediği performansla Avrupa'da transferin gözdesi haline gelen Ferdi Kadıoğlu için flaş bir iddia daha ortaya atıldı. İtalyan basınında yer alan habere göre; milli sağ beke Serie A devi talip oldu.

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