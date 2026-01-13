Fenerbahçe'de Fred'e transfer kancası: Olympiakos
Ara transfer dönemi için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de, Brezilyalı yıldız Fred'i Olympiakos yakın markaja aldı. Sambacı ismi aynı zamanda ülkesinden de talipler bulunuyor.
Devre arasında adından söz ettiren hamleler yapan ve Anthony Musaba, Mert Günok ile Matteo Guendouzi'yi renklerine bağlayan Fenerbahçe'de, sürpriz ayrılıklar da yaşanabilir.
FRED'E OLYMPIAKOS KANCASI!
HT Spor muhabiri Esra Köse'nin haberine göre; sarı-lacivertlilerin Brezilyalı futbolcusu Fred'i, Yunanistan Ligi ekiplerinden Olympiakos'un yakından takip ettiği öğrenildi.
ÜLKESİNDEN DE TALİBİ VAR
Sambacı yıldız için Olympiakos'un yanı sıra ülkesi Brezilya'dan da talipler bulunuyor.