Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe'de Jhon Duran şoku! - Futbol Haberleri

        Fenerbahçe'de Jhon Duran şoku!

        UEFA Avrupa Ligi'nde yarın akşam FCSB ile deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe'de Jhon Duran şoku yaşanıyor. Kolombiyalı golcü, son antrenmanda aldığı darbe sonrası sakatlanarak Romanya kafilesine dahil edilmedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.01.2026 - 16:24 Güncelleme: 28.01.2026 - 16:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        F.Bahçe'de Duran şoku!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Fenerbahçe'ye FCSB maçı öncesi Jhon Duran'dan kötü haber geldi. Kolombiyalı golcü, sarı-lacivertlilerin İstanbul'da yaptığı son antrenmanda sakatlandı. Ayağına darbe alan Duran, kritik mücadelenin kadrosundan çıkarıldı.

        Duran’ın yanı sıra tedavileri süren Edson Álvarez, Archie Brown ve Levent Mercan da kafileye dahil edilmedi.

        Musaba, Guendouzi ve Mert Günok ise UEFA listesinde yer almadıkları için Bükreş'e götürülmedi.

        Fenerbahçe'nin Romanya kafilesinde şu isimler yer alıyor:

        Ederson, Tarık Çetin, Engin Can Biterge, Semedo, Mert Müldür, Çağlar Söyüncü, Oosterwolde, Kamil Efe Üregen, Yiğit Efe Demir, İsmail Yüksek, Fred, Asensio, Kerem Aktürkoğlu, Alaettin Ekici, Oğuz Aydın, Nene, Talisca, En-Nesyri

        ÖNERİLEN VİDEO

        Ana Haber Bülteni - 26 Ocak 2026 (Suriye'de Ateşkes Kırılgan Mı?)

        Emekli zam farkı ne zaman yatacak? Bayram ikramiyesine zam yapılacak mı? Ayn El Arab'da neler yaşanıyor? Diyarbakır'da emniyet müdürlüğüne saldırdılar. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan yasal düzenleme mesajı. İsrail'den İran saldırısı hazırlığı. ABD İran'a saldıracak mı? Ana Haber Bülteni'ni Faruk...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Trump: İran'a dev bir donanma yolladık
        Trump: İran'a dev bir donanma yolladık
        "Ne olur kalk aşkım" diye gözyaşı döktü!
        "Ne olur kalk aşkım" diye gözyaşı döktü!
        Beşiktaş'tan Premier Lig çıkarması!
        Beşiktaş'tan Premier Lig çıkarması!
        10 yıl önce bir kadını daha öldürmüş! Üç yılda 2 kadını boğdu!
        10 yıl önce bir kadını daha öldürmüş! Üç yılda 2 kadını boğdu!
        Osimhen, rekor için sahaya çıkacak!
        Osimhen, rekor için sahaya çıkacak!
        İran istihbaratına casusluk operasyonu! 6 tutuklama!
        İran istihbaratına casusluk operasyonu! 6 tutuklama!
        Bakan Fidan Al Jazeera'ye konuştu
        Bakan Fidan Al Jazeera'ye konuştu
        Zafer gecesi olsun!
        Zafer gecesi olsun!
        Fed'in faiz kararı ne olur? Altında gidişat nereye?
        Fed'in faiz kararı ne olur? Altında gidişat nereye?
        Altını aldı havaya ateş açarak kaçtı! Polis onu arıyor!
        Altını aldı havaya ateş açarak kaçtı! Polis onu arıyor!
        F.Bahçe'ye Kante müjdesi!
        F.Bahçe'ye Kante müjdesi!
        3 çocuğunu öldüren babaya hakimden büyük tepki!
        3 çocuğunu öldüren babaya hakimden büyük tepki!
        Süper Lig'de imza şov: Transferler açıklandı!
        Süper Lig'de imza şov: Transferler açıklandı!
        New York buz kesti
        New York buz kesti
        Hartman ve Tsimikas hamlesi!
        Hartman ve Tsimikas hamlesi!
        Doğru cevabı bakın neymiş!
        Doğru cevabı bakın neymiş!
        “Senin telefonundan görüştüm, iz kalır!”
        “Senin telefonundan görüştüm, iz kalır!”
        Kırmızı bültenle aranan 13 suçlu Türkiye'ye getirildi
        Kırmızı bültenle aranan 13 suçlu Türkiye'ye getirildi
        Aziz İhsan Aktaş davası devam ediyor
        Aziz İhsan Aktaş davası devam ediyor
        Amy Winehouse'un ikonik bale pabuçları Türk koleksiyonerde
        Amy Winehouse'un ikonik bale pabuçları Türk koleksiyonerde