Fenerbahçe'de Jhon Duran şoku!
UEFA Avrupa Ligi'nde yarın akşam FCSB ile deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe'de Jhon Duran şoku yaşanıyor. Kolombiyalı golcü, son antrenmanda aldığı darbe sonrası sakatlanarak Romanya kafilesine dahil edilmedi.
Fenerbahçe'ye FCSB maçı öncesi Jhon Duran'dan kötü haber geldi. Kolombiyalı golcü, sarı-lacivertlilerin İstanbul'da yaptığı son antrenmanda sakatlandı. Ayağına darbe alan Duran, kritik mücadelenin kadrosundan çıkarıldı.
Duran’ın yanı sıra tedavileri süren Edson Álvarez, Archie Brown ve Levent Mercan da kafileye dahil edilmedi.
Musaba, Guendouzi ve Mert Günok ise UEFA listesinde yer almadıkları için Bükreş'e götürülmedi.
Fenerbahçe'nin Romanya kafilesinde şu isimler yer alıyor:
Ederson, Tarık Çetin, Engin Can Biterge, Semedo, Mert Müldür, Çağlar Söyüncü, Oosterwolde, Kamil Efe Üregen, Yiğit Efe Demir, İsmail Yüksek, Fred, Asensio, Kerem Aktürkoğlu, Alaettin Ekici, Oğuz Aydın, Nene, Talisca, En-Nesyri