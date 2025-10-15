Fenerbahçe'de Karagümrük maçı mesaisi!

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak olan Fenerbahçe, karşılaşmanın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Domenico Tedesco yönetiminde milli oyunculardan yoksun gerçekleştirilen idman; salonda yapılan core çalışmalarıyla başladı. Isınma, çabukluk, koordinasyon ve pas çalışmalarıyla sahada devam eden antrenman, dar alanda yapılan çift kale maçlarla sona erdi.

Sarı-lacivertliler, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.