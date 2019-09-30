Fenerbahçe'de Luiz Gustavo sevinci

Luiz Gustavo'nun performansı Fenerbahçe taraftarını mutlu ediyor.

Transfer döneminde teknik direktör Ersun Yanal'ın ısrarla istediği Brezilyalı futbolcu, başkan Ali Koç'un uzun uğraşları sonucunda takıma kazandırılmıştı.

Kısa sürede Samandıra'ya uyum sağlayan Gustavo, kendisi için harcanan bu çabanın karşılığını vermeye başladı.

Marsilya'dan hazır gelen deneyimli ön libero, son 3 maçta da 90 dakika forma giydi.

Geçen hafta oynanan MKE Ankaragücü mücadelesinde orta sahayı toparlayan Gustavo, Galatasaray derbisindeki oyunuyla da alkış aldı.

32 yaşındaki futbolcu, derbi maçta 10 kez ikili mücadele kazandı.

4 top çalan Gustavo, 2 atağı uzaklaştırdı ve 8 sahipsiz top kazanarak ön plana çıktı.

Deneyimli orta saha, dikine ve uzun paslarıyla da bir ön liberodan fazlası olduğunu gösterdi.

Attığı riskli paslara rağmen çok yüksek bir ortalama yakalayan Luiz Gustavo, Galatasaray karşısında Emre Belözoğlu ile birlikte yüzde 95'lik isabetli pas oranına ulaştı.