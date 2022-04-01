Ekonomik tartışmalar biraz yumuşatıldı çünkü bu bonservissiz bir transferdi. Arsenal, hala 6 ay daha maaş ödeyecekti ve Fenerbahçe ilk 6 için Mesut'a para ödemeyecekti. Her şey iyi görünüyordu. 9 ay sonra her şey değişmeye başladı.

"Özil daha fazla oynamak istiyor." dedi Ali Koç aralık ayında "Şu andan itibaren oyununa odaklanmalı ve ticari çıkarlarını bir kenara bırakmalı!" "Fenerbahçe'ye katkıda bulunmayı düşünmesi gerekiyor. Teknik direktörümüzün de Özil'den en iyi şekilde nasıl yararlanacağına çalışması gerekiyor. Medyanın haberlerine rağmen büyük bir sorun yok."