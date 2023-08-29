Fenerbahçe'de Miguel Crespo ile yollar ayrılıyor
Fenerbahçe'nin kadro planlamasında yer almayan Miguel Crespo, sarı-lacivertli kulübe veda etmeye hazırlanıyor. İtalyan basınında yer alan haberlere göre Serie A ekibi Genoa, Portekizli futbolcunun transferi konusunda Fenerbahçe ile prensip anlaşmasına vardı.
Yaz transfer döneminde kadrosuna yaptığı takviyelerle dikkat çeken Fenerbahçe'de sıra geldi ayrılıklara...
Sarı-lacivertlilerde orta sahaya yapılan transferlerin ardından gözden çıkarılan Miguel Crespo, kulübe veda etmeye hazırlanıyor.
Portekizli futbolcunun yeni durağının ise İtalya Serie A ekibi Genoa olduğu iddia edildi.
İtalyan basınından Alfredo Pedulla'nın haberine göre; Genoa 3.5 milyon Euro ve bonuslar karşılığında Fenerbahçe ile anlaşma sağladı.
Taraflar arasındaki ufak pürüzlerin giderilmesinin ardından imzaların atılacağı kaydedildi.
Fenerbahçe'nin 2021 yılında 1.5 milyon euro karşılığında Estoril'den kadrosuna kattığı Miguel Crespo, sarı-lacivertli forma altında çıktığı 65 maçta 4 gol attı ve 6 asist yaptı.