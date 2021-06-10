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Fenerbahçe'de oklar Favre'ye döndü!

Fenerbahçe'de teknik direktörlük koltuğuna kimin oturacağı merakla bekleniyor. Koç'un basın toplantısında tarif ettiği tanıma uyan isimler bir bir başka takımlara gidiyor. Fenerbahçe'de şu an görüşülen en ciddi aday Lucien Favre!

Fenerbahçe'de oklar Favre'ye döndü!

Fenerbahçe camiasında yeni teknik direktör bekleyişi sürüyor. Başkan Ali Koç'un düzenlediği basın toplantısında "Portekiz ya da Almanya ekolü, İtalyan olursa da şaşırmayın" şeklindeki sözlerinin ardından birçok isim ortaya atıldı. Koç'un haziranın 3. haftasına kadar göreve geleceğini belirttiği yeni teknik adamın kim olacağı merak ediliyor.

Fenerbahçe'nin gündeminde gelen birçok teknik direktör başka takımlara imza attı ya da yeni takımlarıyla anlaşma için son noktaya geldi.

Paulo Fonseca: Favori adaylar arasında gösterilen Fonseca, Premier Lig ekiplerinden Tottenham'a gidiyor. İngiliz ve İtalyan basını anlaşmanın yapıldığını duyurdu.

Sergio Conceiçao: Porto ile olan sözleşmesini 2024'e kadar uzattı

Maurizio Sarri: Vedat Muric'in takımı Lazio'nun başına geçti.

Sergiy Rebrov: Birleşik Arap Emirlikleri'nden Al-Ain'in hocası oldu.

Bruno Lage: Wolverhampton resmi açıklamayı yaptı.

Rafa Benitez: İngiliz basını, Everton'ın başına geçeceğini öne sürdü.

FAVORİ FAVRE

Samandıra'da hakimiyet kuracak tecrübeli bir teknik direktör isteyen yönetimin hedefinde Lucien Favre var.

Son olarak Borussia Dortmund'u çalıştıran 63 yaşındaki teknik adamla görüşmeler sürüyor. İsviçreli çalıştırıcıyla anlaşma zemini aranıyor.

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