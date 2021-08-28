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Fenerbahçe'de Pereira 2 ayda göze girdi!

Fenerbahçe'ye yeniden dönen Vitor Pereira, 2 aylık süreçte yaptığı başarılı işlerle caimanın ve yönetimin güvenini kazandı

Fenerbahçe'de Pereira 2 ayda göze girdi!

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, geride kalan 3 yıllık görev süresinde yaptığı teknik direktör tercihleri nedeniyle eleştirilmişti. Koç'un bu yaz takımın başına Vitor Pereira'yı getirmesi de kamuoyunu pek tatmin etmemişti. Ancak Portekizli teknik adam yaklaşık 2 ay içinde yaptığı çalışmalarla başkan Ali Koç ve yönetimin gözüne girmeyi başardı.

Pereira önce takımda düşünmediği oyuncuları belirledi. Sistemine uymayan Caner Erkin ve Ozan Tufan gibi isimlerle çalışmak istemediğini yönetime iletti. Takım ruhuna, birlikte hareket etmeye özen gösteren 53 yaşındaki teknik adam, oynatmak istediği futbolu oyuncularına kabul ettirdi. Altyapı koordinatörü Tahir Karapınar ile iyi bir iletişim kuran Vitor Pereira, Muhammed Gümüşkaya, Arda Güler ve Fatih Yiğit Şanlıtürk gibi genç oyuncuları takıma entegre etti.

Pereira'nın şikayet etmeden eldeki isimlerle en iyisini yapmaya çalışması başkan Ali Koç'tan tam not aldı.

Yönetimin ve taraftarın güvenini kısa sürede kazanan Portekizli teknik adam, sarı lacivertli takımın başında çıktığı 4 resmi maçtan da galip ayrıldı. Yaz başında kongre ve teknik direktör belirleme sürecini sıkıntılı geçiren Fenerbahçe, artık geleceğe daha umutla bakıyor. Sarı lacivertliler Pereira ile başarının geleceğine inanıyor.

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