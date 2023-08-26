Fenerbahçe'de Raul Neto şoku! Fenerbahçe Beko'nun NBA'den transfer ettiği Brezilyalı oyun kurucu Raul Neto, ülkesinin Dünya Kupası'nda İran ile oynadığı maçta sakatlandı. Sağ dizinde tendon kopması tespit edilen yıldız basketbolcunun en az 4-5 ay parkelerden uzak kalması bekleniyor.

Fenerbahçe Beko'nun kısa süre önce NBA'den transfer ettiği Raul Neto, FIBA 2023 Dünya Kupası'nda sakatlandı. Brezilya Basketbol Federasyonu, İran maçında sakatlanan yıldız oyun kurucunun son durumuna dair bir açıklama yaptı.

Yapılan açıklamada, Neto'nun sağ dizinde patellar tendon kopması tespit edildiği belirtildi. Dünya Kupası'nın geri kalanında forma giyemeyecek olan 31 yaşındaki basketbolcunun en az 4-5 ay parkelerden uzak kalması bekleniyor.

REKLAM FENERBAHÇE'DEN GEÇMİŞ OLSUN MESAJI Fenerbahçe Beko, Neto'nun sakatlığı sonrası deneyimli isim için geçmiş olsun mesajı yayımladı. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklama şu şekilde; "Brezilya forması ile FIBA 2023 Dünya Kupası'nda mücadele eden oyuncumuz Raul Neto, bugün oynanan İran karşılaşmasında talihsiz bir sakatlık geçirmiş ve mücadeleyi yarıda bırakmıştır. Brezilya Basketbol Federasyonu, yapılan sağlık kontrollerinin ardından sporcumuzun sağ diz patellar tendonunun koptuğunu açıklamıştır. Oyuncumuz Raul Neto'ya geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz."