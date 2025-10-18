Fenerbahçe'de sakatlık: Arturs Zagars

Fenerbahçe Beko, Bayern Münih karşılaşmasında sakatlanan Arturs Zagars'ın sağlık durumu hakkında açıklama yayınladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Arturs Zagars, 16 Ekim Perşembe günü oynanan Bayern Münih karşılaşmasında hamstring bölgesinden sakatlık yaşamıştır. Sporcumuzun Medicana Ataşehir Hastanesi’nde yapılan kontrollerinin ardından sağ hamstring kasında ikinci evre yaralanma tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır. Arturs Zagars’a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede takıma katılmasını temenni ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.