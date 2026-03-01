Fenerbahçe'de sakatlık: Semedo devam edemedi!
Fenerbahçe'de Antalyaspor karşısında 19. dakikada sakatlık geçiren Nelson Semedo mücadeleye devam edemedi. Semedo yerine Mert Müldür oyuna dahil oldu
01.03.2026
Süper Lig'de Antalyaspor ile karşılaşan Fenerbahçe'de bir sakatlık yaşandı.
Fenerbahçe'de maça ilk 11'de başlayan Nelson Semedo, sakatlandı. Portekizli futbolcu, sakatlandıktan sonra oyuna devam edemedi ve kenara geldi.
Fenerbahçe'de sakatlanan Nelson Semedo yerine 20. dakikada Mert Müldür oyuna dahil oldu.
