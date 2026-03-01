Canlı
        Fenerbahçe'de sakatlık: Semedo devam edemedi! - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe'de sakatlık: Semedo devam edemedi!

        Fenerbahçe'de Antalyaspor karşısında 19. dakikada sakatlık geçiren Nelson Semedo mücadeleye devam edemedi. Semedo yerine Mert Müldür oyuna dahil oldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.03.2026 - 20:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        Fenerbahçe'de sakatlık!

        Süper Lig'de Antalyaspor ile karşılaşan Fenerbahçe'de bir sakatlık yaşandı.

        Fenerbahçe'de maça ilk 11'de başlayan Nelson Semedo, sakatlandı. Portekizli futbolcu, sakatlandıktan sonra oyuna devam edemedi ve kenara geldi.

        Fenerbahçe'de sakatlanan Nelson Semedo yerine 20. dakikada Mert Müldür oyuna dahil oldu.

