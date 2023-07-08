Fenerbahçe'de sıcak gelişme! Alexander Djiku'nun menajeri İstanbul'a geldi!
Fenerbahçe'nin transfer etmek istediği Ganalı stoper Alexander Djiku'nun menajeri, transfer görüşmelerini ilerletmek için İstanbul'a geldi.
Transferin hızlı takımı Fenerbahçe, kadrosuna önemli bir takviye daha yapmaya hazırlanıyor.
TRT Spor'un haberine göre; savunma hattını güçlendirmek isteyen sarı-lacivertliler, Alexander Djiku'nun menajerini İstanbul'a getirdi.
Ganalı futbolcunun menajeriyle bir araya gelecek olan Fenerbahçe yönetimi, anlaşma sağlanması halinde 28 yaşındaki stoperle resmi sözleşme imzalayacak.
Son olarak Fransa Ligue 1 ekibi Strasbourg'da forma giyen Djiku'nun bonservisi elinde bulunuyor.
Geçtiğimiz sezon 31 maça çıkan ve 1 gol, 2 asistlik performans sergileyen Djiku'nun ismi Beşiktaş'la da anılıyordu.