Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazarlar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet

        Fenerbahçe'de sıcak gelişme! Alexander Djiku'nun menajeri İstanbul'a geldi!

        Fenerbahçe'nin transfer etmek istediği Ganalı stoper Alexander Djiku'nun menajeri, transfer görüşmelerini ilerletmek için İstanbul'a geldi.

        Habertürk
        Giriş: 08.07.2023 - 14:50
        1

        Transferin hızlı takımı Fenerbahçe, kadrosuna önemli bir takviye daha yapmaya hazırlanıyor.

        2

        TRT Spor'un haberine göre; savunma hattını güçlendirmek isteyen sarı-lacivertliler, Alexander Djiku'nun menajerini İstanbul'a getirdi. 

        3

        Ganalı futbolcunun menajeriyle bir araya gelecek olan Fenerbahçe yönetimi, anlaşma sağlanması halinde 28 yaşındaki stoperle resmi sözleşme imzalayacak. 

        4

        Son olarak Fransa Ligue 1 ekibi Strasbourg'da forma giyen Djiku'nun bonservisi elinde bulunuyor. 

        5

        Geçtiğimiz sezon 31 maça çıkan ve 1 gol, 2 asistlik performans sergileyen Djiku'nun ismi Beşiktaş'la da anılıyordu. 

         

        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        İntihardan vazgeçti ama...
        İntihardan vazgeçti ama...
        70 milyon Euro transfer kârı
        70 milyon Euro transfer kârı
        Feci ölümde o taşın sırrı çözüldü!
        Feci ölümde o taşın sırrı çözüldü!
        Arda Güler'in o sözleri manşet oldu!
        Arda Güler'in o sözleri manşet oldu!
        Emekli maaş zammı yüzde 25’e çıkıyor
        Emekli maaş zammı yüzde 25’e çıkıyor
        İlk hedef Lyanco!
        İlk hedef Lyanco!
        TOKİ paylaştı! Kaba inşaatları bitti
        TOKİ paylaştı! Kaba inşaatları bitti
        Türkan Şoray'ı yıkan kayıp
        Türkan Şoray'ı yıkan kayıp
        Köpeğe 14 kurşun!
        Köpeğe 14 kurşun!
        Öldürdüğü patronunun babasını böyle kandırmış!
        Öldürdüğü patronunun babasını böyle kandırmış!
        Ücret maaş dengesi ne oldu?
        Ücret maaş dengesi ne oldu?
        Sağanak yağmur uyarısı! Çok kuvvetli olacak
        Sağanak yağmur uyarısı! Çok kuvvetli olacak
        Koleksiyoner fark etti! 119 yıl sonra evine döndü
        Koleksiyoner fark etti! 119 yıl sonra evine döndü
        Ayrılık kararı! Üç talibi var
        Ayrılık kararı! Üç talibi var
        Gerçek halleri ve sosyal medya halleri
        Gerçek halleri ve sosyal medya halleri
        Cimbom'dan yeni teklif!
        Cimbom'dan yeni teklif!
        23 kişiyi öldüren saldırgan hakkında karar
        23 kişiyi öldüren saldırgan hakkında karar
        Harrison Ford’un en iyi 10 filmi
        Harrison Ford’un en iyi 10 filmi
        Sezen'in hayran kâbusu
        Sezen'in hayran kâbusu
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro