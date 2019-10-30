Fenerbahçe'de ara transfer dönemine yavaş yavaş ısınmaya başladı... Ligin geride kalan döneminde özellikle sol bek mevkisinde sıkıntılar yaşayan Fenerbahçe'nin öncelikle bu sorunu halletmeyi planladığı öğrenildi. Sarı-Lacivertliler yeni bir sol bek için harekete geçerken, menajerlerin önerdiği Leipzigli Marcelo Saracchi için girişimler başladı.

Geçen sezon River Plate'den transfer edilen 21 yaşındaki oyuncu bu sezon sadece 2 maçta görev aldığı için oynayacağı bir

takıma gitmek istiyor. Bu oyuncuyu bir süre daha izleyecek olan Fenerbahçe'de son kararı Ersun Yanal verecek.

MYKOLENKO İDDİASI

Öte yandan Fenerbahçe ile ismi anılan Vitalii Mykolenko'nun Ocak'ta sarı-lacivertli formayı giyebileceği belirtildi. strana.ua sitesi, Dinamo Kiev'de forma giyen Ukraynalı sol bekin birçok talibinin bulunduğunu belirterek, "Fenerbahçe, Türkiye'nin önde gelen kulüplerinden biri ve Vitalii'yi almaya hazır. İstanbul kulübü ara transferde genç ve güçlü bir sol bek arıyor. Türk kulüplerinin fiyat etiketi ayrı bir konu. Fenerbahçe'nin parası çok ve rakiplerini alt eder" ifadesine yer verdi.