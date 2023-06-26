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Fenerbahçe'de son karar İsmail Kartal! Önce hac sonra imza

Teknik direktör arayışlarında sona yaklaşan Fenerbahçe yönetimi, takımı İsmail Kartal'a emanet ediyor... Şu anda 'hac' görevini yerine getiren tecrübeli teknik adamın bayram sonrası açıklanması bekleniyor.

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  • Fenerbahçe'de son karar İsmail Kartal! Önce hac sonra imza - Son Dakika Fenerbahçe FB Haberleri

    Fenerbahçe yönetimi , Jorge Jesus'tan boşalan teknik direktörlük görevi için arayışlarını sürdürürken, öne çıkan isim İsmail Kartal oldu.
  • Fenerbahçe'de son karar İsmail Kartal! Önce hac sonra imza - Son Dakika Fenerbahçe FB Haberleri

    Başkan Ali Koç'un, "Camianın çocuğu, Samandıra'yı bilen bir teknik adam" tanımına en uygun isim olarak görülen Kartal'ın 3. kez Fenerbahçe'nin başına geçmesi bekleniyor.
  • Fenerbahçe'de son karar İsmail Kartal! Önce hac sonra imza - Son Dakika Fenerbahçe FB Haberleri

    Şu anda hac için Suudi Arabistan'da bulunan 62 yaşındaki teknik adamla son görüşmenin bayram dönüşü yapılacağı belirtildi. 
  • Fenerbahçe'de son karar İsmail Kartal! Önce hac sonra imza - Son Dakika Fenerbahçe FB Haberleri

    Sarı-lacivertli kulüp, yüksek ihtimalle en geç 3 Temmuz Pazartesi günü İsmail Kartal'ı duyuracak. 
  • Fenerbahçe'de son karar İsmail Kartal! Önce hac sonra imza - Son Dakika Fenerbahçe FB Haberleri

    Daha önce 2014-2015 ve 2021-2022 sezonlarında olmak üzere iki dönem Fenerbahçe'de teknik adam olarak çalışan 62 yaşındaki hoca, iki döneminde de göze hoş gelen futbol ve aldığı başarılı sonuçlarla dikkat çekmişti.
  • Fenerbahçe'de son karar İsmail Kartal! Önce hac sonra imza - Son Dakika Fenerbahçe FB Haberleri

    Kartal'lı Fenerbahçe 2014-2015'te 2.17, 2021-2022 sezonunda ise 1.95 puan ortalaması tutturmuştu.

     
  • Fenerbahçe'de son karar İsmail Kartal! Önce hac sonra imza - Son Dakika Fenerbahçe FB Haberleri

    1 TEMMUZ'DA TOPBAŞI YAPILACAK

    Bu arada Fenerbahçeli futbolcular, yeni sezonun çalışmalarına başlamak üzere 1 Temmuz'da toplanacak.
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    Sarı-lacivertlilerde yeni teknik direktörün 1 Temmuz'a yetişmesi beklenmezken, bu durum da taraftarlarda endişe yaratıyor.  
  • Fenerbahçe'de son karar İsmail Kartal! Önce hac sonra imza - Son Dakika Fenerbahçe FB Haberleri

    AVCI'YA SICAK BAKILMADI

    Öte yandan Süper Lig'de Beşiktaş ve Trabzonspor'u çalıştıran, Galatasaray'da ise altyapıda görev yapan Abdullah Avcı ismi ise veto yedi.
  • Fenerbahçe'de son karar İsmail Kartal! Önce hac sonra imza - Son Dakika Fenerbahçe FB Haberleri

    Camia tarafından sıcak bakılmadığı için Avcı'dan vazgeçildiği öğrenildi. 

Haberi Hazırlayan : Uğur Sarıkaya
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