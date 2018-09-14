Ülker Stadı'nda gerçekleştirilen tanıtıma, kulüp başkanı Ali Koç ve Siyah Çoraplar Şirketi Genel Müdürü Ahmet Uçar katıldı.

Burada açıklamalarda bulunan Ali Koç, sözlerine tur fikrini geliştiren eski başkan Aziz Yıldırım ve yönetimine teşekkür ederek başladı.

Şu ana kadar stat turuna 22 bin kişinin katıldığını belirten Koç, "Bu tur bizim eserimiz değil, mart ayında başladı. Bizden önceki yönetim başlattı, biz tanıtımını yapıyoruz. Eski yönetimimize bu organizasyon için, böyle bir fikri geliştirdikleri için teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Tura katılacaklar arasından her ay belirlenecek 2 kişinin yönetim locasında maç izleyeceğini veya Samandıra'da oyuncularla tanışacağını dile getiren Koç, şöyle devam etti:

" Fenerbahçe Futbol Takımı'nı taşıyan bir otobüs var. Bu otobüs maçtan maça kullanılıyor. Biz bu otobüsü biraz daha değerlendirmek istiyoruz. Her hafta yapılan başvuru sonucu seçilecek bir okula bu otobüsü göndereceğiz. Öğrencileri alıp maça gidiyormuş gibi tura getirecek ve tur yaptırıp tekrar okullarına götürecek. Bunu daha fazla çocuğumuza dokunabilecek bir etkinlik olarak düşündük. Haftada bir yapmak istiyoruz ama ilgi artarsa haftaya 2'ye çıkartabiliriz."

Ülker Stadı'nın yapımı konusuna da değinen Ali Koç, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu stadı Aziz Yıldırım ve dönemin yöneticileri yaptı. Türkiye'nin ekonomik şartları, Fenerbahçe'nin ekonomik imkanları sınırlı bir ortamdayken bu stadı yaptılar. Bugün Türkiye'nin her yerinde çok güzel statlar oluşmakta. Bize göre buna ilham kaynağı ve öncü olan Fenerbahçe'dir. Başkanın o zaman risk alarak çıktığı bu yolculuk, kulüplerimize ve devlete ilham kaynağı olmuştur."

Ahmet Uçar ise turun uzun uğraşlar sonucunda Fenerium liderliğinde hazırlandığını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Tarihin ayak izlerini stadyumumuzda takip edeceğiz. Dünyada 20'nin üzerinde stat turuna katıldık. Avrupa'da özellikle Amerika'da bütün spor kulüplerinin statları turlara açık. Bu sadece stat turu değil, geliştirilebilecek bir iş. Biz stadyumumuzun 365 gün nasıl yaşayan bir yer olacağını araştırdık ve bunları da ilerleyen günlerde birer birer hayata geçireceğiz."

Ali Koç, konuşmaların ardından yönetici ve gazetecilerle "Fenerbahçe Efsanesi Stadyum ve Müze Turu" yaptı.

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