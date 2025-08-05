Fenerbahçe'de Talisca ve İsmail Yüksek, Feyenoord maçında yok!

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında yarın Feyenoord'a konuk olacak Fenerbahçe'de kamp kadrosu belli oldu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Jose Mourinho, Hollanda deplasmanına yeni transferlerin tamamını götürme kararı aldı.

Sarı-lacivertlilerde sakatlıklarını yeni atlatan Anderson Talisca ile İsmail Yüksek ise kafilede yer almadı.

Mert Hakan Yandaş ise UEFA'ya bildirilen kadroda olmamasına rağmen sezonun ilk resmi maçında kaptan olarak takımın yanında olmak için Hollanda kafilesine dahil edildi.