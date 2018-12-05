Habertürk'ten Ahmet Selim Kul'un haberine göre; Fenerbahçe'de teknik direktör konusu belirsizliğini korurken milli aradan önce yakalanan havanın kaybolması Koeman'ın da kredisi tüketti. Halihazırda milli arada da Koeman'a net bir süreç tanımayan Fenerbahçe cephesi milli maç arasından sonra alınan 1 yenilgi, 2 beraberlik sonrası yeni bir teknik direktör ile yola devam etme konusunda kesin kararını verdi.

Bu doğrultuda Sarı-Lacivertliler kısa bir süreç içerisinde teknik direktör konusunu netleştirmeye hazırlanırken, favori konumda yer alan isim ise Tayfun Korkut. Şu anda boşta olan teknik adam ile temaslarını sürdüren Sarı-Lacivertliler, Bundesliga tecrübesi olan teknik adamı kısa bir süre içerisinde takımın başına getirebilir.

Öte yandan Fenerbahçe taraftarlarının ciddi bir kesminin ısrarla istediği isim olan Ersun Yanal da Fenerbahçe'nin teknik direktör adayları arasında yer alıyor. Taraftarın yoğun isteği Ersun Yanal'ı doğal aday yaparken Fenerbahçe'nin devre arası kampına mutlaka yeni teknik adamla başlaması bekleniyor.

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