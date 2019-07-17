Kötü bir sezon geçiren ve yeni sezona Ersun Yanal yönetiminde şampiyonluk parolasıyla hazırlanan Fenerbahçe'de idari menajer Volkan Ballı, 2019-2020 sezonunun fikstür çekiminde açıklamalar yaptı. TRT Spor'a konuşan Volkan Ballı, geçmiş sezon değerlendirmesinden transferlere, yeni sezon fikstüründen yapılması düşünülen diğer takviyelere kadar birçok konuda konuştu.

Volkan Ballı'nın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

''YENİ ARKADAŞLARIMIZ ÇABUK ALIŞTI''

"Yeni oyuncular katılıyor aramıza, katılanlar sağ olsun hemen alıştı. Kruse olsun, Garry Rodrigues olsun takım arkadaşları hemen kucaklıyor. Hedefimiz çok çalışmak ve bu sezon şampiyon olmak."

''GEÇMİŞİ UNUTACAKSINIZ, ALTINCILIK BAŞARISIZLIK''

"Geçmişi unutacaksınız, başka çaresi yok. Geçmişi hatırlarsanız başarı sağlayamazsınız. Geçen sene Fenerbahçe'nin 6. olması bile tahammül edilemez. 6. olmak başarısızlıktır. Yaşadığımız o tehlikeli süreçte kontrol etmek çok zordu. Bizim için tek bir hedef var. Fenerbahçe kazanmak için oynar. Bunun için de daha birinci günden çalışmaya başladık."

''TRANSFER HERKES İSTER AMA KOLAY DEĞİL''

"Çalışan herkes takımın kuvvetlenmesini ister. Unutmamalıyız ki Türk futbolunun içinde olduğu bir kriz var. FFP krizi var. Tüm takımlar ondan etkileniyor. Onun için çok titiz davranmak lazım. Geçmiş yıllarda dikkat edilmeden transferler yapılınca kulüplerin düştüğü durum ortada. Bu paralar insanların, taraftarların paraları. O yüzden çarçur etmemek gerekiyor, dikkatli olmak gerekiyor. Transferi herkes ister ama kolay değil bu işler. Satranç oynar gibi çok akıllı ve dikkatli olmanız gerekiyor."

ELJIF ELMAS VE NAPOLI...

"Resmi bir ağızdan açıklama geldi. Napoli başkanının söylediğinin üstüne bir şey diyemem. O konuya ben girmeyeyim. Napoli başkanının yaptığı açıklamadan sonra bekleyip görmek gerekiyor."