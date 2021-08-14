Fenerbahçe santrfor transferinde listesine Lazio'dan Felipe Caicedo'yu da aldı.

İtalyan basınında Tuttomercato'nun haberine göre, Lazio'un yeni teknik direktörü Maurizio Sarri'nin takıma oturtmaya çalıştığı 4-3-3'te Ciro Immobile ve Vedat Muriqi'nin gerisinde kalan Ekvadorlu yıldız ayrılığın eşine geldi. Sarı-lacivertlilerin bu transfer için İtalyan ekibiyle temas kurduğu ve oyuncunun da düzenli olarak forma giyeceği bir kulübe gitmek istediği bildirildi.

Fenerbahçe'nin yanı sıra birçok Serie A kulübünün de Caicedo ile ilgilendiği belirtilen haberde, oyuncunun sözleşmesinin gelecek yaz sona ereceğine vurgu yapıldı.

Öte yandan anlaşmaya vardığı oyunculara imza attırabilmek için kısa bir süre içerisinde 20 milyon Euro bulması gereken Lazio'nun Caicedo için gelecek teklifleri kabul etmesine kesin gözüyle bakılıyor.