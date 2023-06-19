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Fenerbahçe'de yeni hoca adayları belli oldu: Ya İsmail Kartal, ya Volkan Demirel!

Fenerbahçe'de Jorge Jesus'un takımdan ayrılmasının ardından yeni teknik direktörün kim olacağı merak edilirken, sarı-lacivertli yönetim aday sayısını 2'ye düşürdü. Fenerbahçe'nin hoca adayları arasında İsmail Kartal ve Volkan Demirel yer alıyor...

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  • Fenerbahçe'de yeni hoca adayları belli oldu: Ya İsmail Kartal, ya Volkan Demirel!

    Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, cumartesi günü yapılan Olağan Mali Genel Kurul'da Jorge Jesus'un yerine gelecek teknik direktörün yerli olacağını açıklamıştı.
  • Fenerbahçe'de yeni hoca adayları belli oldu: Ya İsmail Kartal, ya Volkan Demirel!

    Ali Koç yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullanmıştı: "Yeni teknik direktör için birçok kişiye sorduk. Bir kısmı 'Türk olsun' diyor, bir kısmı 'Türkiye'yi bilen yabancı olsun' diyor. Piyasada müsait olan geçen seneye göre çok daha fazla hoca var. Tüm bu görüşlerin ardından, Türkiye'yi bilmeyen, Türkiye'de çalışmayan hoca ile çalışmanın risk olduğuna karar verdik.
  • Fenerbahçe'de yeni hoca adayları belli oldu: Ya İsmail Kartal, ya Volkan Demirel!

    Camiayı bilecek, camianın evladı olacak, Samandıra'ya ruh aşılasın düşüncesi de var. Türkiye'yi bilen yabancı hoca 3'ü geçmiyor. Türkiye'yi bilen, burada yıllarca hocalık yapmış, bize uyabilecek hoca dediğiniz zaman 4'ü geçmiyor. Bir sürü isim atılıyor, siz olumsuz anlamda heyecanlandırılıyorsunuz. Sosyal medyada tepkiler yağıyor. Camiayı bilen, ruhu bilen 2 tane Türk hoca ortaya çıkıyor. İsim olarak söylemiyorum. Anlaşma olmadan hiçbir şey söylenemez. Camiayı iyi bilen bir Türk hoca ile çalışacağız."
  • Fenerbahçe'de yeni hoca adayları belli oldu: Ya İsmail Kartal, ya Volkan Demirel!

    Ali Koç'un bu açıklamaları sonrası gözler adaylara çevrilirken, ilk etapta 5 ismin ön plana çıktığı sarı-lacivertlilerde aday sayısı 2'ye düştü.
  • Fenerbahçe'de yeni hoca adayları belli oldu: Ya İsmail Kartal, ya Volkan Demirel!

    Alınan bilgilere göre; Fenerbahçe yönetimi teknik direktörlük görevi için İsmail Kartal veya Volkan Demirel'den birini tercih edecek.
  • Fenerbahçe'de yeni hoca adayları belli oldu: Ya İsmail Kartal, ya Volkan Demirel!

    İSMAİL KARTAL BİR ADIM ÖNDE

    Fenerbahçe'de Volkan Demirel'e göre teknik direktörlükte daha tecrübeli olan İsmail Kartal, göreve daha yakın görünüyor. 
  • Fenerbahçe'de yeni hoca adayları belli oldu: Ya İsmail Kartal, ya Volkan Demirel!

    Daha önce 2014-2015 ve 2021-2022 sezonlarında olmak üzere iki dönem Fenerbahçe'de teknik adam olarak çalışan 62 yaşındaki hoca, iki döneminde de göze hoş gelen futbol ve aldığı başarılı sonuçlarla dikkat çekmişti.
  • Fenerbahçe'de yeni hoca adayları belli oldu: Ya İsmail Kartal, ya Volkan Demirel!

    Kartal'lı Fenerbahçe 2014-2015'te 2.17, 2021-2022 sezonunda ise 1.95 puan ortalaması tutturmuştu.
  • Fenerbahçe'de yeni hoca adayları belli oldu: Ya İsmail Kartal, ya Volkan Demirel!

    VOLKAN DEMİREL ÇOK İSTEKLİ

    Fenerbahçe'nin teknik direktörlükteki ikinci adayı ise Volkan Demirel... Sarı-lacivertlilerin efsane kaptanı teknik adamlık kariyerine 2021'in aralık ayında Fatih Karagümrük'ü çalıştırarak başladı.  
  • Fenerbahçe'de yeni hoca adayları belli oldu: Ya İsmail Kartal, ya Volkan Demirel!

    İstanbul ekibinde 1.71 puan ortalaması yakalayan Volkan Demirel, o sezonun sonunda Karagümrük'ten ayrıldı.
  • Fenerbahçe'de yeni hoca adayları belli oldu: Ya İsmail Kartal, ya Volkan Demirel!

    2022-2023 sezonunda Hatayspor'un başına getirilen 41 yaşındaki teknik adam, Güney ekibiyle 1.29 puan ortalaması tutturdu. Hatayspor, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli yaşanan iki büyük depremin ardından ligden çekilmek zorunda kalınca Volkan Demirel de o tarihten bu yana kulüp çalıştırmadı. 
  • Fenerbahçe'de yeni hoca adayları belli oldu: Ya İsmail Kartal, ya Volkan Demirel!

    Volkan Demirel'in Fenerbahçe'yi çalıştırmak için çok istekli olduğu öğrenilirken, sarı-lacivertli yönetimin en geç çarşamba gününe kadar yeni teknik direktörü belirleyeceği bildirildi. Yönetimin, yeni hocanın açıklanmasının ardından tüm enerjisini transfere vereceği ifade edildi.

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