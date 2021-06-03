Fenerbahçe'de Ali Koç'un düzenlediği basın toplantısı büyük yankı buldu. Emre Belözoğlu'na veda edilirken, yeni teknik direktör için ipuçları verildi. Habertürk Spor'dan Ahmet Hamdi Girgin'in haberine göre; Koç'un dikkat çektiği noktalar:

MOTİVASYON: Toplantıda birkaç kez Sivasspor maçını hatırlattı. Futbolcuların maça konsantre olmadıklarını söyledi, 'şampiyonluk için gerekirse sahada öleceksiniz' dedi.

LİDERLİK: Samandıra'da aile ortamının sağlanamadığını, sportif direktör ve teknik direktör arasında 'iki patron olayı' olabildiğini ifade etti.

DİSİPLİN: Aile ortamını bozan kişiler olduğunu belirterek disiplin ihtiyacı olduğunu kaydetti.

TECRÜBE: "Bielsa çok ifade edilen hoca fakat kendisiyle henüz bir temas olmadı. Kalibre olarak onun seviyesindekilere bakıyoruz" ve "Bu işte deneyim, tecrübe, yaşanmışlık, öğrenmişlik çok çok önemli" diyerek tecrübeli bir teknik adam planını ortaya koydu.

İSTİKRAR: Başkan Koç, teknik adamla uzun yıllar çalışmak istediklerini söyledi: "İnşallah bütün başkanlık dönemimi bir hocayla geçer dedim. Ne yazık ki hoca konusunda hedeflediğimiz ve arzuladığımız kan uyuşmasını henüz yakalayamadık. Bu istikrar sağlandığı taktirde bir makinanın çarkları aynı istikamette döndükçe başarının gelmesi daha kolay oluyor."

OYUNCULARI PARLATACAK: Koç'un transfer konusunda söyledikleri de teknik direktöre verilecek malzeme ve beklentileri ortaya çıkardı. "Bizim artık Pelkas’lar, Altay’lar, Attilla’lar modeline gitmemiz lazım. Gerekiyorsa 1-2 milyon bonservis vereceksin, 400-500 bin euroya oynatacaksın, ileride de değer yaratacak" sözleriyle takıma getirilen oyuncuları parlatacak bir teknik direktöre ihtiyaç duyulduğa da ortaya çıktı.

ÖNCE 'BÜYÜK İSİMLER'E GİDİLECEK!

Koç'un anlattıklarından yola çıkarak; takımın üzerinde mutlak hakimiyet kuracak, disiplini, motivasyonu sağlayacak tecrübeli teknik adamlar ön plana çıkıyor. Portekiz ve Almanya ekolüne uygun isimlere gidileceği de açıklanırken Fenerbahçe'nin ilk etaptaki adayları olarak şu isimler önde geliyor:

JOACHIM LÖW: 2004'ten beri çatısı altında bulunduğu Almanya Milli Takımı'ndan EURO 2020 sonrası ayrılacak. Koç'un çizdiği profile birçok açıdan uyuyor, ayrıca Türkiye tecrübesi var. 61 yaşındaki Löw, turnuvadan sonra takım çalıştırmayacağını söylese de Fenerbahçe onu ikna edebilmek için şansını sonuna kadar zorlayacaktır.

RALF RANGNICK: Teknik direktörlükte başarısını, Red Bull'un Leipzig ve Salzburg takımlarında yöneticilik yaparak sürdürdü. Takımın tek başına emanet edilebileceği bir isim. 62 yaşındaki Alman hoca, şu anda boşta. Uzun soluklu bir projede çalışmak için uygun bir aday. Özellikle oyuncu parlatma ve bulma konusunda da uzman bir isim. Fenerbahçe'nin ilk hedeflerinden biri.

MARCELO BIELSA: Deli-dahi olarak futbol dünyasında saygı duyulan usta bir isim. Koç, 'Henüz Bielsa ile temas kurmadık' diyerek görüşeceklerinin sinyalini verdi. 65 yaşındaki çalıştırıcının Leeds United ile olan sözleşmesi bitti. Dünyanın farklı yerlerinde çalışan Arjantinli teknik adam yeni bir maceraya 'evet' diyebilir.

MAURIZIO SARRI: Lazio ile görüşme halinde, her an imzalar atılabilir. Olası bir anlaşamama durumunda Fenerbahçe'nin ilk adaylarından biri olacak. Napoli'de yakaladığı başarıyı Chelsea ve Juventus'a taşıyamasa da kendini fazlasıyla ispat etmiş bir teknik adam. İkna edilmesi zor ama Koç'un beklentilerine çok uygun bir aday.

RAFA BENITEZ: Portekiz - Almanya ekolü tarifine uymasa da ters köşe olabilir. Çok tecrübeli bir teknik adam. Son olarak Çin'de görev yaptı ve ocak ayından beri boşta. Maddi beklentileri karşılanırsa onu Fenerbahçe'nin başında görmemiz sürpriz olmaz.

RUDI GARCIA: Lyon ile sözleşmesi sona erdi, boşta. Lille, Roma, Marsilya gibi takımları çalıştırdı. 57 yaşındaki Fransız teknik adam, Lille ile şampiyonluk yaşadı. Koç'un tarif ettiği beklentileri karşılıyor.

MARCELO GALLARDO: Geçtiğimiz aylarda Arjantin basınında Fenerbahçe'nin ilgilendiği yönünde haberler çıkmıştı. River Plate ile olan sözleşmesi yıl sonunda bitecek. Diğer adaylara rağmen yaşı genç olmasına rağmen tecrübeli bir aday olarak görünüyor. 2014'ten bu yana River'ın başında, 13 kupa kazanmayı başardı.

JORGE JESUS: Geçtiğimiz sezon Benfica'ya dönen Jorge Jesus da Koç'un anlattıklarına uyuyor ancak takımdan ayrılması mümkün görünmüyor.