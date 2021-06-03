Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerFutbolSüper LigFenerbahçe
ABONE OL

Fenerbahçe'de yeni teknik direktör bekleniyor!

Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu ile yollar resmen ayrıldı, gözler yeni teknik direktöre çevrildi. Başkan Ali Koç, basın toplantısında teknik direktör seçimiyle ilgili birçok ipucu verdi. Fenerbahçe'nin olası teknik direktör portresi ve en yakın adayları ortaya çıkardık

Fenerbahçe'de yeni teknik direktör bekleniyor!

Fenerbahçe'de Ali Koç'un düzenlediği basın toplantısı büyük yankı buldu. Emre Belözoğlu'na veda edilirken, yeni teknik direktör için ipuçları verildi. Habertürk Spor'dan Ahmet Hamdi Girgin'in haberine göre; Koç'un dikkat çektiği noktalar:

MOTİVASYON: Toplantıda birkaç kez Sivasspor maçını hatırlattı. Futbolcuların maça konsantre olmadıklarını söyledi, 'şampiyonluk için gerekirse sahada öleceksiniz' dedi.

LİDERLİK: Samandıra'da aile ortamının sağlanamadığını, sportif direktör ve teknik direktör arasında 'iki patron olayı' olabildiğini ifade etti.

DİSİPLİN: Aile ortamını bozan kişiler olduğunu belirterek disiplin ihtiyacı olduğunu kaydetti.

TECRÜBE: "Bielsa çok ifade edilen hoca fakat kendisiyle henüz bir temas olmadı. Kalibre olarak onun seviyesindekilere bakıyoruz" ve "Bu işte deneyim, tecrübe, yaşanmışlık, öğrenmişlik çok çok önemli" diyerek tecrübeli bir teknik adam planını ortaya koydu.

İSTİKRAR: Başkan Koç, teknik adamla uzun yıllar çalışmak istediklerini söyledi: "İnşallah bütün başkanlık dönemimi bir hocayla geçer dedim. Ne yazık ki hoca konusunda hedeflediğimiz ve arzuladığımız kan uyuşmasını henüz yakalayamadık. Bu istikrar sağlandığı taktirde bir makinanın çarkları aynı istikamette döndükçe başarının gelmesi daha kolay oluyor."

OYUNCULARI PARLATACAK: Koç'un transfer konusunda söyledikleri de teknik direktöre verilecek malzeme ve beklentileri ortaya çıkardı. "Bizim artık Pelkas’lar, Altay’lar, Attilla’lar modeline gitmemiz lazım. Gerekiyorsa 1-2 milyon bonservis vereceksin, 400-500 bin euroya oynatacaksın, ileride de değer yaratacak" sözleriyle takıma getirilen oyuncuları parlatacak bir teknik direktöre ihtiyaç duyulduğa da ortaya çıktı.

ÖNCE 'BÜYÜK İSİMLER'E GİDİLECEK!

Koç'un anlattıklarından yola çıkarak; takımın üzerinde mutlak hakimiyet kuracak, disiplini, motivasyonu sağlayacak tecrübeli teknik adamlar ön plana çıkıyor. Portekiz ve Almanya ekolüne uygun isimlere gidileceği de açıklanırken Fenerbahçe'nin ilk etaptaki adayları olarak şu isimler önde geliyor:

JOACHIM LÖW: 2004'ten beri çatısı altında bulunduğu Almanya Milli Takımı'ndan EURO 2020 sonrası ayrılacak. Koç'un çizdiği profile birçok açıdan uyuyor, ayrıca Türkiye tecrübesi var. 61 yaşındaki Löw, turnuvadan sonra takım çalıştırmayacağını söylese de Fenerbahçe onu ikna edebilmek için şansını sonuna kadar zorlayacaktır.

RALF RANGNICK: Teknik direktörlükte başarısını, Red Bull'un Leipzig ve Salzburg takımlarında yöneticilik yaparak sürdürdü. Takımın tek başına emanet edilebileceği bir isim. 62 yaşındaki Alman hoca, şu anda boşta. Uzun soluklu bir projede çalışmak için uygun bir aday. Özellikle oyuncu parlatma ve bulma konusunda da uzman bir isim. Fenerbahçe'nin ilk hedeflerinden biri.

MARCELO BIELSA: Deli-dahi olarak futbol dünyasında saygı duyulan usta bir isim. Koç, 'Henüz Bielsa ile temas kurmadık' diyerek görüşeceklerinin sinyalini verdi. 65 yaşındaki çalıştırıcının Leeds United ile olan sözleşmesi bitti. Dünyanın farklı yerlerinde çalışan Arjantinli teknik adam yeni bir maceraya 'evet' diyebilir.

MAURIZIO SARRI: Lazio ile görüşme halinde, her an imzalar atılabilir. Olası bir anlaşamama durumunda Fenerbahçe'nin ilk adaylarından biri olacak. Napoli'de yakaladığı başarıyı Chelsea ve Juventus'a taşıyamasa da kendini fazlasıyla ispat etmiş bir teknik adam. İkna edilmesi zor ama Koç'un beklentilerine çok uygun bir aday.

RAFA BENITEZ: Portekiz - Almanya ekolü tarifine uymasa da ters köşe olabilir. Çok tecrübeli bir teknik adam. Son olarak Çin'de görev yaptı ve ocak ayından beri boşta. Maddi beklentileri karşılanırsa onu Fenerbahçe'nin başında görmemiz sürpriz olmaz.

RUDI GARCIA: Lyon ile sözleşmesi sona erdi, boşta. Lille, Roma, Marsilya gibi takımları çalıştırdı. 57 yaşındaki Fransız teknik adam, Lille ile şampiyonluk yaşadı. Koç'un tarif ettiği beklentileri karşılıyor.

MARCELO GALLARDO: Geçtiğimiz aylarda Arjantin basınında Fenerbahçe'nin ilgilendiği yönünde haberler çıkmıştı. River Plate ile olan sözleşmesi yıl sonunda bitecek. Diğer adaylara rağmen yaşı genç olmasına rağmen tecrübeli bir aday olarak görünüyor. 2014'ten bu yana River'ın başında, 13 kupa kazanmayı başardı.

JORGE JESUS: Geçtiğimiz sezon Benfica'ya dönen Jorge Jesus da Koç'un anlattıklarına uyuyor ancak takımdan ayrılması mümkün görünmüyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Zeki Çelik yarışı - Transfer haberleri
FUTBOLZeki Çelik yarışı!
Yabancı oyuncu kuralı yeniden değişiyor!
FUTBOLRiva'da kritik toplantı!
Türkiye Moldova maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte A Milli Takım'ın muhtemel 11'i
FUTBOLGüneş kararını verdi!
Ali Koç: Çok büyük acılar, uykusuz geceler geçirdik
FUTBOL"Çok büyük acılar çektik"
Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal istifa etti
FUTBOLHasan Kartal istifa etti
Gençlerbirliği'nin olağanüstü genel kurulu salt çoğunluk sağlanamadığı için ertelendi
FUTBOLGençlerbirliği'nin kongresi ertelendi
Denizlispor'a transfer yasağı geldi
FUTBOLDenizlispor'a transfer yasağı geldi
Sörloth'tan Trabzonspor taraftarına mesaj - Transfer haberleri
FUTBOL"Yeter artık!" mesajı
Türkiye'nin EURO 2020'deki rakibi Galler, özel maçta Fransa'ya 3 golle yenildi
FUTBOLGaller, Fransa'ya yenildi!
Emre Belözoğlu, Fenerbahçe'ye veda etti
FUTBOLEmre Belözoğlu, Fenerbahçe'ye veda etti