Fenerbahçe'de Zeki Murat Göle: İlk 8 hedefimize yaklaştık!

UEFA Avrupa Ligi'nin 6. hafta karşılaşmasında deplasmanda Brann'ı 4-0 mağlup eden Fenerbahçe'de yardımcı antrenör Zeki Murat Göle, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

"İLK 8 HEDEFİMİZE YAKLAŞTIK"

Oyuncularımızı tebrik ederim. 90 dakika boyunca müthiş oynadılar. A'dan Z'ye istediğimiz oyunu uyguladılar. Maça iyi başladık, erken gol bulduk. Baskımız sürüyordu. Bir dönem oyunun kontrolünü kaybettik ama orada kırmızı kart oldu ve tüm oyunu ele geçirdi. İyi bir skor. İlk 8 hedefimize iyice yaklaştık. Hedeflerimiz var. Sonuna kadar gideceğiz.

"TEDESCO HOCAMIZLA ARAMIZ ÇOK İYİ"

Tedesco hocamıza bugün bana böyle bir şans tanıdığı için teşekkür ederim. Hocamızla aramız çok iyi. İletişime çok açık bir insan, her şeyi konuşuyoruz. Sadece bizle değil, tüm Samandıra'yla iyi ilişkisi var. Fenerbahçe'de çok başarılı olacağına tüm kalbimle inanıyorum.

"TALISCA'NIN HAT-TRICK'İ ÖNEMLİYDİ"

Talisca'nın hat-trick'i çok önemliydi. Değerli bir oyuncu bizim için. Stoperimiz Kamil Efe'ye de 10 dakika süre verebildik. Benim için değerli bir andı, ben de altyapı hocası olarak buraya çıktım.