Sezonun ilk transferlerinde Altınordu'dan Berke Özer, Barış Alıcı ile N.E.C. Nijmegen'den Ferdi Kadıoğlu gibi genç isimleri tercih eden Fenerbahçe'de bu durum 2000'li yılların başlarını hatırlattı.



2002-03 sezonunda yeniden yapılanmanın temellerini atan Sarı-Lacivertliler, genç yaştaki Volkan Demirel (20), Tuncay Şanlı (20), Kemal Aslan'ı (21) kadrosuna katmıştı.

Kanarya bu isimlerin yanına 2003-04 sezonun başında Selçuk Şahin (22), Servet Çetin’i (22) ekleyerek oldukça genç ve potansiyelli bir kadro kurmuş ve Pierre van Hooijdonk'un önderliğinde şampiyonluğa ulaşmıştı.





Ertesi sezon da ipi en önde göğüsleyen Kanarya'da, bu yaz yapılan transferler camiaya o günleri hatırlatıyor. Sarı-Lacivertliler'in kadrosundaki gelecek vadeden isimler şu şekilde:



Elif Elmas - Yaş: 18



Ozan Tufan - Yaş: 23



Berke Özer - Yaş: 18



Barış Alıcı - Yaş: 21



Ferdi Kadıoğlu - Yaş: 18

— Habertürk Spor (@HTSpor) July 14, 2018