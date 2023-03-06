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Fenerbahçe'den açıklama: Tam 2 yıl geçti

Fenerbahçe, 1959 senesi öncesi kazanılan şampiyonluklarla ilgili bir açıklama yaptı

Fenerbahçe'den açıklama: Tam 2 yıl geçti
HABERTURK.COM

Fenerbahçe, resmi internet sitesinden 1959 öncesi şampiyonluklar için bir açıklama yaptı.

Sarı-lacivertlilerin açıklamasında, "1959 Öncesi Kazandığımız Şampiyonluklarımızın Tescilini Resmen Talep Etmemizin Üzerinden 2 Yıl Geçti. Her ne şartta olursa olsun haklı davamızın takipçisi olacağımızı ve hakkımızı aynı kararlılıkla sonuna kadar aramaya devam edeceğimizi bir kez daha vurguluyoruz." denildi.

Fenerbahçe'nin açıklamasının tamamı şöyle:

''Bugün, şanlı tarihimizin yazılmasında pay sahibi olan, alın teri döken tüm efsanelerimizin emeklerine sahip çıkmak için attığımız hak arayışı adımımızın üzerinden tam 2 yıl geçti.

730 gün önce, 6 Mart 2021 tarihinde, 1959 yılı öncesinde kazandığımız ulusal şampiyonluklarımızın tescil edilerek Türkiye Futbol Federasyonu kayıtlarındaki şampiyonluklarımıza eklenmesi ile bundan doğan diğer taleplerimizin karşılanması için Türkiye Futbol Federasyonu’na yaptığımız başvurunun son derece önem arz ettiğini bir kez daha ifade ediyoruz.

Kuruluş tarihi 1923 olan Türkiye Futbol Federasyonu tarafından bizzat ulusal statüde oynatılarak kazandığımız 9 Şampiyonluğumuzun,

Türk futbolu ve Cumhuriyet tarihine sahip çıkmak anlamına geldiğini, bu noktada Türkiye Futbol Federasyonu’nun tarihi bir sorumluluğa sahip olduğunu hatırlatıyoruz.

Kurumlarda süreklilik ve istikrar olması gerektiği gözetilerek bugün itibariyle TFF’ye görev ve sorumluluklarını son kez hatırlatmak üzere başvurumuzu yinelediğimizi kamuoyunun bilgisine sunuyor;

Her ne şartta olursa olsun haklı davamızın takipçisi olacağımızı ve hakkımızı aynı kararlılıkla sonuna kadar aramaya devam edeceğimizi bir kez daha vurguluyoruz.

İlgililer ve tüm kamuoyu bilmelidir ki;

Bu konu kişisel yorum, görüş ve önyargılarla sona erdirilemez,

Asırlık tarihin gerçekleri asla ve asla yok sayılamaz.''

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