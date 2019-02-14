UEFA Avrupa Ligi soın 32 turu ilk maçında Galatasaray, Benfica'ya sahasında 2-1 yenilirken Fenerbahçe'den dikkat çeken bir paylaşım geldi.

Benfica maçı biter bitmez Sarı-Lacivertliler'in resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda Serdar Aziz'in çektiği ve tüm takımın yer aldığı bir selfie yer aldı. Fotoğraftaki mesajda "İyi geceler Fenerbahçe Ailesi" ifadesi kullanıldı.

Fenerbahçe'nin paylaşımında Serdar Aziz detayı dikkat çekerken bu durum Galatasaray'a bir gönderme olarak yorumlandı. Benfica maçında Galatasaray'ın yeni stoperi Marcao'nun hataları çok ön plana çıkarken akıllara da Mustafa Cengiz'in açıklamaları geldi.

Hatırlanacağı gibi Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, önceki gün "Fenerbahçe, Serdar Aziz ve Tolga Ciğerci'yi alarak bizi 50 milyon TL'den kurtardı" demiş, Sarı-Lacivertliler'in başkanı Ali Koç ise bugün yaptığı açıklamada "Serdar Aziz gibi bir stoperi bonservissiz aldığımız için asıl biz başkana teşekkür ederiz" ifadelerini kullanmıştı.

Fenerbahçe'nin paylaşımı şöyle: