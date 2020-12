Fenerbahçe'den destek çağrısı!

Fenerbahçe yönetim kurulu üyesi Metin Sipahioğlu, FBTV'de açıklamalarda bulundu. Sipahioğlu, sarı-lacivertli takımdaki son durumu değerlendirdi. Son 6 şampiyonluğun 3'ünün geriden gelerek alındığını hatırlatan Sipahioğlu, "Bizim isteğimiz oyunculara, teknik ekibe sezon sonuna kadar destek verilmesi. Eleştirilerimizi mümkün mertebe sezon sonuna saklanmasını istiyoruz. Yönetimimiz bütün eleştirilere açıktır" dedi.

Sipahioğlu'nun açıklamalarından satır başları:

"2.5 yıl önce göreve geldik. İlk defa iletişime dair bir program yapmak istedik. Son günlerde yaşanan malum gelişmelere rağmen daha çok kendi camiamıza yer vereceğiz. Neden bu programı yapıyoruz? Fenerbahçe milyonların ortak sevdası. Hepimiz aynı gemideyiz. Camianın yönetiminde bugün bir ekip olur, yarın başka bir ekip olur. Özellikle camia ile ilgili konuşmak zorundayız. Bazı şeyleri paylaşmak zorundayız.

Fenerbahçe, bizim için dünyanın en potansiyelli taraftarlara sahip. 3 Temmuz'da o hain örgüte karşı dik durabilmek, hepimiz oralardaydık. Adliyelerde, hastanelerde, Bağdat Caddesi'nde, köprü yollarında... Bu potansiyel enerji doğru yönlenmeyince kendi içinde bulunduğumuz gemiyi alabora edebilecek duruma gelebiliyor. İçindeki durumu da buna benzetiyoruz. Taraftarlarımıza haksızlık etmek istemiyoruz. Biz 2 senede şampiyonluk yaşayamadık, önce de 4 sene vardı. Fenerbahçe'nin pek alışık olmadığı bir durum. O yüzden taraftarları anlayabiliyoruz. Öyle bir algı var ki 18 transfer, teknik yönetim, sportif ekip sanki öncesinden de sorumluymuş gibi bir algı var. Yeni bir ekip. Mevcut ekip 6 yıldır varmış gibi düşünmek biraz haksızlık.

Hep futbol anlamında gidiyoruz ama ben sözlerimi diğer branşlara da getireceğim. Ligin 14 haftasında bakınca iletişim anlamında her hafta bir kader maçına çıkıyormuşuz gibi görünüyor. Bunu futbolcular da teknik ekip de hissediyor. Maalesef performanslar etkileniyor. Özetle 14 haftadır kırılma maçlarına çıkıyoruz.

Son 6 şampiyonluğu inceledik. 3 tane sezon inceleyeceğiz. Nerelerden nerelere gelmişiz... Kıyaslama yapmak istiyoruz.

2003/2004'te Daum önderliğinde yeni bir kadro kurulmuştu. (17. haftada Beşiktaş 43 puanda, Fenerbahçe 35 puanda) Beşiktaş'ın 8 puan gerisindeyiz. Sezon sonunda ise 4 puan farkla şampiyon olduk ki Beşiktaş'a 10 puan fark atmışız. Son 7 sezonda sadece 1 şampiyonluğumuz vardı. (2000/2001) Sürekli taraftarlarımızın destek verdiği bir sezondu.

2. sezon ise 2010/2011 şampiyonluğu. Eze eze alınmış bir şampiyonluk. İlk yarı bittiğinde lider Trabzonspor'un 9 puan arkasındaydık. Öldük bittik dememiş, eze eze söke söke şampiyon olundu. Çok önemli bir konu var. Devre arasında Yeni Malatya'ya elendik kupada. Hem kupada alt lig takımına elendik hem de 9 puan gerisindeydik. Omuz omuza şampiyon olundu.

"ÜST ÜSTE 4 ŞAMPİYONLUĞUN NASIL YAŞANDIĞI ORTAYA ÇIKTI"

3. örneğe geleceğiz. Uzun uzun konuşmak istiyorum. Taraftarlarımızın bunları bilmesi lazım. 2000/2001... En son 95/96'da şampiyon olmuştuk. Bir rakibimiz, 4 sezon Süper Lig'de üst üste şampiyon olmuştu ki; o şampiyonlukların nasıl yaşandığı bugün çok daha net ortaya çıkmış, aydınlanmış şekilde orada duruyor. 2000'de yönetimimiz çok önemli bir transferler yapmıştı. Sezona başladık ama başlarken transfer kadar camiada çok önemli bir mantalite transferi yapıldı. Camia çok sakin kaldı. Bütün taraftar grupları bir karar aldı. En ufak çatlak sesinin takıma zarar verdiğinde birleştiler. Hep Destek Tam Destek sloganıyla perçinlendi. Bunlar dün gibi geliyor ama yeni nesiller için 20 sene öncesi. Ben o sene her maçı hatırlıyorum ama 20 sene geçmiş. Yeni nesil taraftarların bilmesi lazım. Çok inişli çıkışlı bir sezon yaşandı. 17. hafta bittiğinde son 4 sezonun şampiyonunun 3 puan gerisindeyiz. Sezon sonunda 3 puan önde bitirdik. Her maç takım yenilirse tribüne çağrılırdı. Havaalanlarına gidilirdi. Takıma güven hissettirilirdi. 27-30. haftalar arası 4 maçta 3 mağlubiyet alınmış. Bugün olsa sosyal medya etkisiyle çok farklı olurdu. 29. hafta Antep maçı ilk yarısında 3-0 mağluptuk. Taraftarın verdiği destekle 4-3 kazandık. Sonra da gidip Trabzon'a yenildik. Galatasaray'ın 3 puan gerisine düştük. Trabzon dönüşü yine on binlerce taraftar takımı karşıladı. 31. haftada 40-45 bin kişiyle Galatasaray'ı yendik ve şampiyonluğa ulaştık.

Bu 3 şampiyonluğu da çok zor kazandık. Destekle güveni artıran şeylerle bunları kazandık. Tüylerim diken diken anlattım 2000/2001 şampiyonluğunu.

SOSYAL MEDYADAKİ TEPKİLER

Artık sosyal medya var. Hayatlarımız ele geçirilmiş durumda. Yeni dünya böyle. Her alanda böyle. Belki de o günlerde sosyal medya olsa çok farklı olabilirdi her şey. Bugünlerde durum böyle, akan suyun karşısında duramayız belki ama suyun yönünü değiştirebilecek bir camiayız. Bu vesileyle camiamıza bir çağrı yapmak istiyoruz. Sakın insanlar şöyle düşünmesin, yönetim ve Ali Koç, Hep Destek Tam Destek'i istiyor diye. Böyle bir şey yok. Biz eleştirilere çok açığız. Bazı odaklar bize algı saldırıları da yapıyor. Biz bunların hepsine göğüs gereriz. Bizim isteğimiz oyunculara, teknik ekibe sezon sonuna kadar destek verilmesi. Eleştirilerimizi mümkün mertebe sezon sonuna saklanmasını istiyoruz. Yönetimimiz bütün eleştirilere açıktır. Tek ricamız bizim hafta hafta takıma destek vermemiz. Oyuncular etkilenmesin diyebilirler ama insan onlar da. Kendileri okumasalar, aileleri okuyor. İnsan ister istemez etkileniyor. 4-5 ayda tek ricamız 2000-2001 gibi bir seferberlik ilan edelim. Zaten 5 ay sonra kongremiz olacak. Başkanımız Ali Koç aday olur olmaz, kendi kararıdır. Biz sadece hizmet için varız. O günün koşullarında tüm başkan adayları resmi yayın organlarımızı eşit şekilde kullanacak. Sayın Başkanımız aday olursa o da dahil. Fenerbahçe'ye yakışan bir seçim için çalışıyoruz. Bu 5 ay camiamızdan tek ricamız tüm oyuncularımıza Hep Destek Tam Destek verelim.

Göreve geldiğimizden beri 2.5 sene geçti. İletişimde ilk sene fazlaca hatalar yaptık. Yeni bir yönetim anlayışıyla, çok talihsizlikler de yaşadık. O koşullarda iletişim de çok kolay değildi. Ondan sonraki süreçte hep üzerine koyarak gittiğimizi düşünüyorum. Hala hatalarımız, eksiklerimiz var. Gün gün iyileştiğini düşünüyoruz.

"TFF, YAYINCI KURULUŞ, BİP ÇETESİ, MALUM CAMİA..."

TFF'nin kararları bir yandan, yayıncı kuruluşun eyyamları, son demlerini yaşayan BİP çetesi bir yandan, malum camia bir yandan tüm birlikteliklerini yapmışlar. Biz bu 4'lüye karşı mücadele veriyoruz. Görünen kadar görünmeyen de birçok mücadele oluyor. Biz bu kirli düzenle sonuna kadar da mücadele edeceğiz. Haksızlıkların, standart dışı uygulamalar... Başkanımız önderliğin kendisi çok kararlı. Zaten kongremize 5 ay kaldı. Yeter ki sporcularımıza 5 ay boyunca destek verelim. Bir seferberlik ilan edelim, tek ses olalım.

Bu çağrıyı kendimiz için yapmıyoruz. Bizi istedikleri kadar eleştirsinler. Bununla ilgili bir derdimiz yok, bunun azalması gibi bir talebimiz yok. Oyunculara tam destek verelim tek isteğimiz bu."