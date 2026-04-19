        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Fenerbahçe

        Fenerbahçe'den Galatasaray derbisinin deplasman biletleriyle ilgili açıklama!

        Fenerbahçe, Galatasaray ile deplasmanda oynayacağı derbinin biletleri için açıklama yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19 Nisan 2026 - 19:25 Güncelleme:
        Fenerbahçe'den derbi biletleri için açıklama!

        Fenerbahçe Kulübü, sarı-lacivertli futbol takımının Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında 26 Nisan Pazar günü Galatasaray'a konuk olacağı maçın deplasman biletleri hakkında bilgilendirmede bulundu.

        Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, derbi için tahsis edilen 2 bin 488 deplasman biletine yoğun talep nedeniyle maça gelecek Fenerbahçeli taraftarların bazı kriterleri karşılaması istenecek.

        Bu doğrultuda bilet talebinde bulunacak taraftarların "6 iç saha ve 4 deplasman maçına katılmış olmak" veya "2025-2026 sezonunda iç sahada 19 maç ve üzeri karşılaşmada yer almış olmak" kriterlerinden en az birini sağlaması gerekecek. Bilet taleplerinde öncelik, kulüp üyeliği bulunan ve kombine kart sahibi taraftarlara verilecek.

        Başvurular yarın saat 09.00'da başlayacak olup, 21 Nisan Salı günü saat 09.00'da sona erecek.

        Bilet toplama süreci ise fenerbahce.org üzerinden gerçekleştirilecek.

