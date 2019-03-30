Fenerbahçe'de yönetimin değişmesinin ardından kadroda da yeni yapılanmaya gidilirken, her ne kadar bu sezon çok kötü bir performans sergilense de birçok genç oyuncu transfer edildi. Transfer politikasını değiştiren ve kulübe ilerde para kazanabilecek genç oyuncular üzerine yoğunlaşan Sarı-Lacivertliler'de bu konuda başarılı işler yapabilmek adına bir de scout ekibi kuruldu.

Habertürk'ten Ahmet Selim Kul'un haberine göre; bu scout ekibi neredeyse bütün dnyada taramalar gerçekleştirirken, oyuncu keşfi konusunda Sarı-Lacivertliler eski futbolcularından da çok ciddi destek almaya başladı. Bu doğrultuda Güney Amerika pazarında yeniden aktif olmak isteyen Sarı-Lacivertliler çözümü eski futbolcularından destek almakta buldu.

Fenerbahçe'de uzun yıllar forma giymiş, şampiyonluklar, kupalar ve çok önemli başarılar elde etmiş Alex de Souza, Fabio Luciano ve Deivid de Souza unutulmaz günler yaşadıkları kulüplerine bu anlamda destek olmaya başladılar. Bu oyuncular Fenerbahçe için Brezilya'da oyuncu izleyip, Sarı-Lacivertli kulübe yardımcı oluyorlar.