Fenerbahçe'den Kevin De Bruyne'ye teklif: Kararını verdi
Manchester City'den ayrılma kararı alan Kevin De Bruyne için flaş bir iddia ortaya atıldı. Fenerbahçe'nin yıldız futbolcuya iki yıllık sözleşme önerdiği öne sürülürken, Belçikalı oyuncunun Napoli'yi tercih ettiği aktarıldı. İşte detaylar...
Manchester City ile sözleşmesi sona eren Belçikalı yıldız Kevin De Bruyne, yeni bir maceraya atılmaya hazırlanıyor.
Belçikalı gazeteci Sacha Tavolieri'nin haberine göre; Fenerbahçe, Kevin De Bruyne'ye 2 yıllık sözleşme için 25 milyon euroluk bir teklif yaptı.
33 yaşındaki futbolcu ise sarı-lacivertlilerden gelen 2 yılda 25 milyon euroluk teklifi reddetti.
Belçikalı futbolcunun, İtalyan ekibi Napoli'den gelen teklife sıcak baktığı ve transferin önümüzdeki günlerde netleşeceği öne sürüldü.
33 yaşındaki futbolcunun Napoli ile 3 yıllık sözleşme imzalayacağı ve senelik 6 milyon euro alacağı iddia ediliyor.
SEZON KARNESİ
Bu sezon Manchester City formasıyla 40 maçta forma giyen yıldız oyuncu, 6 gol 8 asistlik katkı sağladı.