Fenerbahçe'den 'Kulüp satın alma' iddialarına yalanlama!

Fenerbahçe Kulübü, başkan Ali Koç'un Makedonya'da kulüp satın aldığına dair çıkan haberleri yalanladı.

Sarı-lacivertli ekip, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Son günlerde bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya mecralarında, Fenerbahçe Spor Kulübü ya da Başkanımız Sayın Ali Y. Koç’un Makedonya’da bir futbol kulübü satın aldığı yönünde çeşitli haber ve iddialar yer almaktadır. Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına önemle belirtmek isteriz ki; ne Fenerbahçe Spor Kulübü’nün kurumsal kimliğiyle ne de Başkanımız Sayın Ali Y. Koç’un şahsi girişimleriyle, söz konusu ülkede herhangi bir kulüp satın alınmamıştır." ifadelerii kullandı.