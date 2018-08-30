Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri (30 Ağustos)
30.08.2018 - 11:37 | Güncelleme:
Fenerbahçe, transfer döneminin bitimine sayılı saatler kala transferde gaza bastı. Sarı-lacivertliler, Bayern Münih'in Portekizli yıldızı Renato Sanches için yıllık 6.5 milyon euro'yu gözden çıkardı. Sarı-lacivertliler'den gündemindeki Brezilyalı futbolcu için 38 milyon. Nuri Şahin transferinde gelişmeler yaşanıyor. Sol beke sürpriz aday. Detaylar haberimizde
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Transfer döneminin sona ermesine 48 saat kala Fenerbahçe 8 numara için bastırıyor... Marco Fabian'dan taraftar tepkisi nedeniyle vazgeçen yönetim, tüm konsantrasyonunu Renato Sanches için kullanıyor. Kalan kısa sürede transferi bitirmek isteyen Sarı-Lacivertliler kesenin ağzını sonuna kadar açtı.
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Alınan bilgilere göre Fenerbahçe, Bayern Münih'le yaptığı son görüşmede 1 yıllık kiralama bedeli olarak 2.5 milyon Euro teklif etti. Sanches için de yıllık 4 milyon Euro gözden çıkarılmış durumda.
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Yönetim şu anda gözünü Almanya'dan gelecek yanıta çevirmiş durumda... Sarı-Lacivertiler'in Sanches'i ikna ettiği ancak Bayern Münih'in henüz kesin kararını vermediği ifade ediliyor. (Takvim)
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BREZİLYALI YILDIZA 38 MİLYON
Spor Toto Süper Lig'de ilk 3 haftada aldığı 2 mağlubiyet ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalamamasıyla taraftarlarını hayal kırıklığına uğratan Fenerbahçe, transferde girişimlerini hızlandırdı. Sarı lacivertli ekip, Josef De Souza'nın Al-Ahli kulübüne transferinin ardından aradığı orta sahayı Brezilya'da buldu.
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Brezilya merkezli spor sitesi Globo Esporte'nin haberine göre sarı lacivertli ekip Brezilya Birinci Futbol Ligi ekibi Gremio'da forma giyen 22 yaşındaki orta saha oyuncusu Jailson Marques Siqueira (Jaja) için kulübüne 5 milyon Euro'luk (38 milyon TL) teklif yaptı.
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Haberde Gremio'nun teklifi doğruladığı vurgulanırken resmi cevabın henüz verilmediği belirtildi. Öte yandan Jailson, bugün 22.00'da Fenerbahçe için İstanbul'a gelecek.
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Fenerbahçe'nin; Gremio'nun, Libertadores Kupası çeyrek final rövanş maçında Estudiantes'i 2-1 mağlup ettiği maçı Jailson'ı yakından takip etmek için izlediği ve karşılaşmaya ilk 11'de başlayan genç oyuncunun performansından etkilendiği öğrenildi.
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Takımının bu sezon Libertadores Kupası'nda çeyrek finale yükselmesinde büyük paya sahip olan Jailson, 2018 sezonunda Gremio ile çıktığı 32 resmi maçta 2 gol attı. (Sabah)
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HARUN TAMAM, SIRADA NURİ VAR
Volkan Demirel sezona kötü başlayınca, sürpriz bir şekilde kaleci transferi gündeme geldi. PSG’li Trapp ve Benfica’lı Varela listedeydi ancak Cocu, ligi bilen yerli bir isim istedi.
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Daha önce Beşiktaş’ın da ilgilendiği Bursasporlu Harun Tekin’de karar kılındı. Sarı-Lacivertliler, Bursa Yönetimi ile yaptığı pazarlıklarda hızlı bir ilerleme kaydetti. Tarafların 2.2 milyon Euro (16.5 milyon TL) karşılığında anlaşmaya vardı.
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Bursaspor Başkanı Ali Ay yaptığı açıklamada tansferi doğrulayarak, “Harun Tekin için Fenerbahçe ile prensip anlaşmasına vardık” ifadelerini kullandı. Sarı-Lacivertliler, Harun’la yapılan görüşmelerin ardından oyuncuyla da 4 yıllık sözleşme üzerinden el sıkıştı.
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Volkan Demirel, Carlos Kameni ve Berke Özer’in yanına Harun Tekin’in de gelmesiyle kadroda 4 kaleci oldu. Damien Comolli, Kameni’yi göndermek için büyük çaba harcıyor. Kamerunlu file bekçisinin menacerinin de İspanya ve Fransa’da kulüp aradığı öğrenildi.
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Fenerbahçe’nin, Kameni’nin 2 sezon boyunca yıllık ücretinin bir bölümünü ödemeye bile razı olduğu öne sürüldü.
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Phillip Cocu için Josef’in satılması sonrası orta sahının ortasına transfer yapılması, zorunluluk haline geldi. Fenerbahçe'de Jailson'un yanı sıra Nuri Şahin'in de ismi geçiyor.
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Transfer çalışmalarında ipler Comolli’nin elinde olsa da Jailson isminin yanı sıra Hollandalı teknik adam bu bölge için Nuri Şahin’i istedi.
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Dortmund, 29 yaşındaki oyuncuyu gözden çıkarttığı için Alman ekibiyle anlaşma kısa sürede sağlandı. Artık iş, kariyerinde hiç Türkiye’de forma giymeyen Nuri’yi ikna etmeye kaldı.
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Sportif direktön Damien Comolli’nin dünkü imza töreninde sarf ettiği, “Sol ayaklı oyuncular getirmek hedeflerimiz arasında” sözleriyle Nuri Şahin’i işaret ettiği öne sürüldü. (Fanatik)
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SOL BEKE ADAY OLİVERA
Sezona hem Süper Lig'de hem de Avrupa'da beklentilerin altında başlayan Fenerbahçe, transfer çalışmalarını sürdürüyor.
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Hasan Ali Kaldırım ve İsmail Köybaşı'nın tepki çeken performanslarının ardından sol bek arayışlarını sürdüren sarı-lacivertliler, Fiorentina'nın Uruguaylı oyuncusu Maxi Olivera'yı gündemine aldı.
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Damien Comolli'nin "2-3 transfer daha yapmayı planlıyoruz," sözlerinin altından bir sol bek transferi düşünüldüğü ortaya çıktı. (Sabah)
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