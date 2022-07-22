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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri

Fenerbahçe'de transfer gündemi sıcaklığını koruyor! Savunma bölgesi için rota Güney Amerika'ya döndü. Altay Bayındır'a talip çıktı. İşte Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri

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  • Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri

    Dinamo Kiev rövanşı için hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor.

     
  • Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri

    ALTAY'A KANCA!

    Serie A ekiplerinden Napoli, Kim Min Jae transferinde sona geldi...
  • Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri

    Başarılı savunmacının kısa süre içerisinde imza atması beklenirken İtalyan basınından bir iddia daha geldi.
  • Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri

    Napoli'nin transfer görüşmeleri sırasında kaleci Altay Bayındır'ın durumunu da sorduğu belirtildi.
  • Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri

    Fenerbahçe'nin satmak istemediği kaydedilen Altay için İngiltere'den de takipçiler olduğu öğrenildi.
  • Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri

    İtalyan basını, Altay Bayındır'ın sözleşmesinin 2027'ye kadar uzatılacağını ve oyuncunun 2 milyon euro maaş alacağını yazdı.
  • Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri

    STOPER DE FLAMENGO'DAN!

    Jorge Jesus'un eski takımı Flamengo'dan Willian Arao'yu getiren Kanarya'da stoper transferi için de aynı takımdan bir isim gündeme geldi.
  • Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri

    Brezilya basını, Fenerbahçe'nin Kim Min Jae'den boşalan bölge için Gustavo Henrique ile görüştüğü kaydedildi.
  • Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri

    Brezilyalı savunmacı ile anlaşma sağlanması halinde kulübü ile görüşmelere başlanacak.
  • Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri

    Jorge Jesus döneminde transfer edilen 29 yaşındaki savunmacı, 88 karşılaşmada 8 gol kaydetti.
  • Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri

    BERISHA YOLCU

    Gözden çıkarılan Mergim Berisha'ya Almanya'da yeni bir talip çıktı.
  • Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri

    Daha önce Mainz ile görüşen Berisha, Stuttgart'ın da radarına girdi.
  • Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri

    Oyuncunun kulüple anlaştığı, Fenerbahçe ile Stuttgart'ın transfer için görüştüğü belirtildi.
  • Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri

    Alman ekibinin satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yaptığı öne sürüldü.

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