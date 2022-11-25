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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri - Arda Güler'e 4 dev talip

Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri... Sarı-lacivertlilerin 17 yaşındaki genç yıldızı Arda Güler Avrupa'yı peşine taktı. İtalyan, İngiliz, Fransız ve İspanyol devleri sıraya girdi. Avrupa basınında her gün Arda ile ilgili transfer haberleri çıkarken, dün İtalya'dan flaş bir iddia ortaya atıldı. İşte son dakika haberinin detayları

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  • Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri - Arda Güler'e 4 dev talip

    Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler, Avrupa'nın devlerini peşine taktı...
  • Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri - Arda Güler'e 4 dev talip

    Sergilediği performansla herkesi kendisine hayran bırakan 17 yaşındaki yıldız için İtalyan, İngiliz, Fransız ve İspanyol devleri sıraya girdi. 
  • Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri - Arda Güler'e 4 dev talip

    Avrupa basınında her gün Arda ile ilgili transfer haberleri çıkarken, dün İtalya'dan flaş bir iddia ortaya atıldı. 
  • Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri - Arda Güler'e 4 dev talip

    fichajes.net'in haberine göre; Barcelona, Tottenham, Paris Saint-Germain ve Napoli, Arda Güler'i yakın takibe aldı. 
  • Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri - Arda Güler'e 4 dev talip

    Arda'dan "Türk incisi" olarak bahsedilen haberde şu ifadelere yer verildi:
  • Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri - Arda Güler'e 4 dev talip

    "Arda Güler, birkaç gündür transfer piyasasında ismi en çok geçen futbolculardan biri. Türk takımında sadece 305 dakika oynadı ama buna rağmen sansasyonel bir yeteneği var.
  • Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri - Arda Güler'e 4 dev talip

    Bu yeteneği sayesinde Avrupa'dan 4 büyük takım onunla ilgileniyor. 
  • Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri - Arda Güler'e 4 dev talip

    Bunlardan biri Barcelona. Türk oyuncu, Xavi Hernandez'in takımının gelecekteki transferlerinden biri olabilir ve Fenerbahçe'deki gelişimi yakından takip ediliyor. 
  • Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri - Arda Güler'e 4 dev talip

    Paris Saint-Germain de genç futbolcuyla yakından ilgileniyor. 
  • Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri - Arda Güler'e 4 dev talip

    Arda çok forma giymese de Luis Campos'un dikkatini çekmeyi başardı. Fransız takımı gelecek dönem yakından izleyecek.
  • Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri - Arda Güler'e 4 dev talip

    İngiliz ekibi Tottenham da Güler'i yakından takip eden takımlar arasında... Üzerine ciddi paralar yatırabilir. Fenerbahçe de genç Türk'ten ekonomik anlamda iyi bir gelir elde etmek istiyor.
  • Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri - Arda Güler'e 4 dev talip

    İngiltere'den iyi bir teklif rotayı Tottenham'a çevirebilir.
  • Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri - Arda Güler'e 4 dev talip

    Bilindiği gibi Napoli de genç oyuncuyu izleyen takımlar arasında ve Spaletti'nin ana odağı...
  • Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri - Arda Güler'e 4 dev talip

    Napoli'nin bu konuda bir stratejisi var ve Fenerbahçe ile olan ikili ilişkilerinden dolayı bu transferde bir adım önde. Arda Luciano Spaletti'nin planlarına tam olarak uyuyor ve Napoli, bu transferi bitirmeye en yakın takım."

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