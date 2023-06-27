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Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri - Fener'e Japon kaleci geliyor

Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri... Edin Dzeko ve Ryan Kent transferlerinde mutlu sona ulaşan Fenerbahçe, kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor.Fenerbahçe için Portekiz'den sürpriz bir transfer iddiası ortaya atıldı. İddialara göre; Fenerbahçe, Japon kaleciyi gündemine aldı. Arda Güler yarışında ise İngiliz devi öne geçti. Juan Cuadrado için ise yeni bir teklif yapıldı. İşte son dakika haberinin detayları

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  • Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri - Fener'e Japon kaleci geliyor - Arda Güler'de son durum - FB transfer

    FENER'E JAPON KALECİ

    Fenerbahçe için Portekiz'den sürpriz bir transfer iddiası ortaya atıldı.
  • Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri - Fener'e Japon kaleci geliyor - Arda Güler'de son durum - FB transfer

    Portekiz'in önde gelen gazetelerinden ABola; Fenerbahçe'nin, Portimonense forması giyen Japon kaleci Kosuke Nakamura'yı gündemine aldığını yazdı.
  • Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri - Fener'e Japon kaleci geliyor - Arda Güler'de son durum - FB transfer

    Haberde; Olympique Lyon'un 28 yaşındaki kaleci için Portimonense'ye 3.5 milyon euro bonservis önerdiği ancak bunun kabul edilmediği bilgisi yer aldı.
  • Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri - Fener'e Japon kaleci geliyor - Arda Güler'de son durum - FB transfer

    Haberin devamında ise; 'Fenerbahçe, Nakamura ile ilgileniyor. Ancak kesenin ağzını açmak zorunda' denildi. 
  • Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri - Fener'e Japon kaleci geliyor - Arda Güler'de son durum - FB transfer

    28 yaşındaki deneyimli eldiven, geride bıraktığımız sezon takımının kalesini 32 maçta korudu. 7 maçı gol yemeden tamamladı.
  • Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri - Fener'e Japon kaleci geliyor - Arda Güler'de son durum - FB transfer

    CUADRADO İÇİN YENİ HAMLE

    Edin Dzeko ve Ryan Kent transferlerinde mutlu sona ulaşan Fenerbahçe, kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor.
  • Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri - Fener'e Japon kaleci geliyor - Arda Güler'de son durum - FB transfer

    Alfredo Pedulla'nın haberine göre, sarı-lacivertliler, Juventus ile sözleşmesi sona eren Juan Cuadrado'dan vazgeçmedi.
  • Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri - Fener'e Japon kaleci geliyor - Arda Güler'de son durum - FB transfer

    Sarı-lacivertlilerin 35 yaşındaki futbolcu için yaptığı teklifi iyileştirdiği belirtildi.
  • Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri - Fener'e Japon kaleci geliyor - Arda Güler'de son durum - FB transfer

    İtalya Serie A'da kalmak isteyen Kolombiyalı oyuncunun Fenerbahçe'den biraz daha süre istediği kaydedildi.
  • Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri - Fener'e Japon kaleci geliyor - Arda Güler'de son durum - FB transfer

    Bu sezon Serie A'da 31 maça çıkan Cuadrado, 1 gol attı ve 3 asist yaptı.
  • Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri - Fener'e Japon kaleci geliyor - Arda Güler'de son durum - FB transfer

    ARDA YARIŞINDA ARSENAL ÖNE GEÇTİ

    Fenerbahçe'nin yıldızı Arda Güler, dünya devlerinin gündeminden düşmüyor.
  • Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri - Fener'e Japon kaleci geliyor - Arda Güler'de son durum - FB transfer

    Sky Sports'un haberine göre, Arsenal, 18 yaşındaki futbolcuyu en çok isteyen Premier League kulübü konumunda bulunuyor.
  • Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri - Fener'e Japon kaleci geliyor - Arda Güler'de son durum - FB transfer

    Topçular'ın Arda Güler yarışında Newcastle United'ı geride bıraktığı ve bu transferi hızlıca çözüme kavuşturmak istediği kaydedildi.
  • Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri - Fener'e Japon kaleci geliyor - Arda Güler'de son durum - FB transfer

    Sözleşmesinde 17,5 milyon euro'luk serbest kalma bedeli belli olan Arda, bu sezon Süper Lig'de çıktığı 20 maçta 4 gol ve 4 asist yaptı.
  • Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri - Fener'e Japon kaleci geliyor - Arda Güler'de son durum - FB transfer

    PERISIC ÖNERİLDİ

    Deneyimli futbolcu Ivan Perisic, menajerler aracılığıyla Fenerbahçe’ye önerildi. Ancak sarı lacivertlilerin bu transfer için henüz resmi bir adım atmadığı öğrenildi.
  • Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri - Fener'e Japon kaleci geliyor - Arda Güler'de son durum - FB transfer

    Bu sezon Tottenham formasıyla çıktığı 44 maçta 1 kez fileleri havalandıran Perisic, 12 de asist yaptı. 34 yaşındaki futbolcunun İngiliz ekibi ile olan sözleşmesi 2024 Haziran'da bitecek.

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