Fenerbahçe'den Tedesco açıklaması!
Fenerbahçe Kulübü, hastalığı sebebiyle Antalyaspor deplasmanında takımın başında olamayan teknik direktör Domenico Tedesco'nun bu akşamki Gaziantep FK mücadelesinde de kulübede yer alamayacağını açıkladı. İtalyan teknik adamın, hafta sonu oynanacak Samsunspor maçında yeniden takımın başında olması bekleniyor.
Fenerbahçe Kulübü, teknik direktör Domenico Tedesco'nun, hastalığı sebebiyle Gaziantep FK ile oynanacak Türkiye Kupası mücadelesinde takımın başında olamayacağını duyurdu.
Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Teknik Direktörümüz Domenico Tedesco’nun geçirdiği ağır enfeksiyon nedeniyle tedavi süreci devam etmektedir.
Bu doğrultuda hocamız, bugün oynayacağımız Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 4. hafta maçında Gaziantep FK ile karşılaşacak olan takımımızın başında yer alamayacaktır.
Söz konusu karşılaşmada takımımızın teknik sorumluluğunu yardımcı antrenörümüz Zeki Murat Göle üstlenecektir.
Teknik Direktörümüz Domenico Tedesco’nun, hafta sonu oynayacağımız Samsunspor karşılaşmasında takımımızın başında olması planlanmaktadır."