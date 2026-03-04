Canlı
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe'den Tedesco açıklaması! - Futbol Haberleri

        Fenerbahçe'den Tedesco açıklaması!

        Fenerbahçe Kulübü, hastalığı sebebiyle Antalyaspor deplasmanında takımın başında olamayan teknik direktör Domenico Tedesco'nun bu akşamki Gaziantep FK mücadelesinde de kulübede yer alamayacağını açıkladı. İtalyan teknik adamın, hafta sonu oynanacak Samsunspor maçında yeniden takımın başında olması bekleniyor.

        Giriş: 04.03.2026 - 10:56
