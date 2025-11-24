Fenerbahçe'den UEFA listesinde değişiklik!

Fenerbahçe, UEFA'ya sunduğu oyuncu listesinde değişikliğe gitti. Sarı-lacivertlilerde kadrodan çıkarılan Cenk Tosun'un yerine Levent Mercan listeye dahil edildi.

Teknik heyetin tercihine göre yapılan güncellemenin ardından Fenerbahçe, Avrupa maçlarına Levent Mercan'la devam edecek. Cenk Tosun ise UEFA kadrosunda yer almayacak.

HT Spor'dan Esra Köse'nin haberine göre; Cenk Tosun Fıtık ameliyatı olacak. Bu sene değişen kuralla birlikte 1 kereliğe mahsus 2 ay veya daha fazla sürecek sakatlık sebebiyle değişiklik yapılabiliyor.

Sarı-lacivertliler, Perşembe günü sahasında Macaristan temsilcisi Ferencvaros ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor.