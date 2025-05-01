Fenerbahçe'den Wilfred Ndidi hamlesi: Mourinho onay verdi!
Yeni sezonda orta sahasını güçlendirmek isteyen Fenerbahçe'nin, Premier Lig'e veda eden Leicester City'nin Nijeryalı orta saha oyuncusu Wilfred Ndidi'yi gündemine aldığı iddia edildi. İşte detaylar...
Gelecek sezonun transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin Wilfred Ndidi'ye transfer teklifi yaptığı iddia edildi.
Africa Foot'taki haberde; Sarı-lacivertli ekibin birçok Avrupa kulübü ile birlikte Ndidi'yi yakından takip eden takımlar arasında yer aldığı bildirildi.
Haberde, Fenerbahçe'nin tecrübeli orta sahaya 2 yıllık bir sözleşme teklifinde bulunacağı öne sürüldü.
Öte yandan Wilfred Ndidi için Jose Mourinho'nun onay verdiği ve ilk temasların başladığı bildirildi.
TAKIMDAN AYRILMASI BEKLENİYOR
Haberde, Leicester City'nin küme düşmesi nedeniyle gelecek sezonda önemli oyuncuları kaybedeceği ve Nijeryalı yıldızın da bu isimler arasında olacağı belirtildi.
Öte yandan 28 yaşındaki futbolcu ile Almanya Bundesliga'dan taliplerin olduğu vurgulandı.
2017'nin ocak ayında Leicester City'ye katılan ve 8 senedir Leicester City'de oynayan Ndidi, bu sezon 27 maça çıkıp 1 gol ve 4 asistlik skor katkısı yaptı.