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        Haberler Spor Transfer Fenerbahçe En-Nesyri transferini resmen açıkladı! İşte maliyeti... - Futbol Haberleri

        Fenerbahçe En-Nesyri transferini resmen açıkladı! İşte maliyeti...

        Fenerbahçe En-Nesyri transferini resmen açıkladı! Sarı-lacivertli kulüpten Kamu Aydınlatma Platformuna yapılan açıklamada Sevilla'ya 8 taksitte 19,5 Milyon euro ödeneceği duyuruldu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.07.2024 - 12:56 Güncelleme: 25.07.2024 - 13:05
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        Fenerbahçe transferi resmen açıkladı! İşte maliyeti
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        Fenerbahçe, Sevilla'dan Youssef En-Nesyri'yi transfer ettiğini resmen açıkladı.

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        Sarı-lacivertli kulüpten Kamu Aydınlatma Platformuna yapılan açıklamada Sevilla'ya 8 taksitte 19,5 Milyon euro ödeneceği duyuruldu.

        27 yaşında Faslı golcünün, sarı-lacivertli kulüple 5 yıllık sözleşme imzaladığı belirtildi.

        Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan açıklamada "Youssef En-Nesyri'ye 'Dünyanın En Büyük Spor Kulübü Fenerbahçemize hoş geldin' diyor, armamızın ışığında nice şampiyonluklar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

        TÜRKİYE'DEKİ EN PAHALI TRANSFER!

        Fenerbahçe'nin Sevilla'ya ödeyeceği rakam, bir Türk takımının gerçekleştirdiği en pahalı transfer olarak kayıtlara geçti.

        Faslı santrfor, geride kalan sezonda Sevilla'yla 41 maça çıktı. 27 yaşındaki santrfor, 20 gol atıp 3 asist yaptı.

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