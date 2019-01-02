Fenerbahçe, 2. yarı için çalışmalara start verdi.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladığı belirtildi.

İki gruba ayrılan futbolcuların dar alanda top kapma ve pas çalışmasıyla sürdürdükleri antrenmanı, hücum ve defans organizasyonlarının ardından yapılan soğuma idmanıyla tamamladığı aktarıldı.

Fenerbahçe, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

YANAL'IN KONUŞMASI YAYINLANDI

Fenerbahçe, teknik direktör Ersun Yanal'ın futbolculara yaptığı konuşmanın videosunu sosyal medya hesaplarından yayınladı. Yanal şunları söyledi:

"Bu takımın 35 bin 801 seyirci ortalamasıyla oynuyor. Bu seyirci, 17. sırada olan bir takımın seyircisidir. Geçen yıldan yüzde 20 daha fazla seyirci gelmiştir, takımına sahip çıkmıştır, takımını desteklemiştir. Bazen hayatta her şey çok iyi gidebilir ama bazen herkes çok iyi olmasına rağmen, kötü gidebilir. Bunu çevirmek bizim elimizde. Bunu yapmak için de sağlam bir karaktere ihtiyacımız var. Şu anda bu takımın sahip olduğu en büyük güç, bu takımın taraftarı, camiası. Bu taraftar, camia, aslında her alanda 1-0 önde başlamamızı sağlıyor. Bu çok az camiada olur. Önce bunu bilerek hareket edelim. Biz bu desteği arkamıza alarak, Fenerbahçe'nin skordan daha büyük hedefleri olan bir camia olduğunu anlayarak devam edelim."

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ