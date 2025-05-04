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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe evinde 10 puan kaybetti - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe evinde 10 puan kaybetti

        Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'de bu sezon evinde 10 puan kaybederken, Galatasaray ve Beşiktaş'a da mağlup oldu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 04.05.2025 - 21:46 Güncelleme: 04.05.2025 - 21:46
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        Fenerbahçe evinde 10 puan kaybetti!
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        Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe, sahasında mücadele ettiği Beşiktaş'a 1-0 yenildi ve bu sezon ligde kendi sahasında 10 puan kaybetmiş oldu.

        Sezonun son haftalarına kadar ezeli rakibi Galatasaray ile şampiyonluk yarışında olan Fenerbahçe'de sahasında kaybettiği puanlar farkın artmasına neden oldu. Kanarya, bu sezon ligde sahasında Galatasaray ve Beşiktaş'a yenilirken, Samsunspor ve Kayserispor ile de berabere kaldı.

        SON 2 MAÇTA 5 PUAN

        Jose Mourinho'nun öğrencileri, 2 hafta önce de Kayserispor ile 3-3 berabere kalarak 2 puan bırakmıştı. Fenerbahçe, söz konusu karşılaşması öncesi ise 9 maçlık galibiyet serisi yakalamıştı.

        Kanarya, Kadıköy'de rakip filelere 38 gol atarken, kalesinde 16 gol gördü.

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