Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısında oldukça etkili bir performans ortaya koyan sarı-lacivertliler, 25 ve 45+2. dakikalarda Ferdi Kadıoğlu'nun golleriyle soyunma odasına 2-0 üstün girdi. Müsabakanın ikinci yarısında oyunu kendi yarı sahasında kabul eden Fenerbahçe, 66. dakikada Soner Aydoğdu'nun golüne engel olamadı ve fark 1'e indi. Kalan bölümde rakibine gol izni vermeyen Fenerbahçe, sahadan 2-1 galip ayrıldı.

> Kadıköy'de seri başladı

Fenerbahçe, pandemi sebebiyle lige verilen aranın ardından ligde Kadıköy'de oynadığı 3. maçından da galibiyetle ayrıldı. Sarı-lacivertliler, daha önce yenik duruma düşerek son dakikalarda bulduğu gollerle önce Hes Kablo Kayserispor'u, ardından da geçen hafta aynı şekilde BtcTurk Yeni Malatyaspor'u mağlup etmişti. Fenerbahçe, Göztepe'yi de yenerek sahasında üst üste 3. maçında da mutlu sona ulaştı.

> Dirar ve Ferdi tamamlayamadı

Fenerbahçe'de Nabil Dirar ve Ferdi Kadıoğlu, Göztepe karşısında 90 dakikayı tamamlayamadı. Her iki oyuncu da yaşadıkları sakatlıklar dolayısıyla oyundan çıkmak istedi. Fenerbahçe teknik heyeti, 61. dakikada Dirar'ı, 78. dakikada ise Ferdi Kadıoğlu'nu oyundan aldı.

> Fenerbahçe kalesini yine gole kapatamadı

Fenerbahçe, ligde uzun süredir kalesini gole kapatmakta zorluk yaşıyor. Göztepe karşısında da kalesinde 1 gol gören sarı-lacivertliler, ligde üst üste 11. maçında da rakiplerinin gol sevinci yaşamasını önleyemedi. Sarı-lacivertliler, son olarak ligin 19. haftasında Medipol Başakşehir'i 2-0 mağlup etmiş ve gol yemeden bir müsabakayı tamamlamıştı.