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Yaşanan süreci Radio Tiempo'ya anlatan Meksikalı şöyle konuştu: "Benden sakatlığımla ilgili raporları istediler; sundum. İstanbul'a sözleşme imzalamak için davet ettiler. Daha önce hiç görmediğim biri transferin iptal olduğunu söyledi. Şaşırdım. O ana kadar benimle konuşan yetkili bir anda ortadan kayboldu. Yurtdışına çıkmış. Çok saçma ve amatörceydi."