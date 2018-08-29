Fenerbahçe Fabian transferinden neden vazgeçti? İşte olayın perde arkası...
29.08.2018 - 10:04 | Güncelleme:
Fenerbahçe'nin İstanbul’a getirdiği Meksikalı oyuncu Marco Fabian'ın transferi bizzat Başkan Ali Koç tarafından engellendi. İşte sağlık sorunlarının bahane edilerek vazgeçilen transferin perde arkasında yaşananlar...
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Fenerbahçe, Marco Fabian'ı geçtiğimiz pazar akşam saatlerinde İstanbul'a getirdi.
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Transfer için hem Frankfurt kulübüyle hem de oyuncunun kendisiyle prensip anlaşmasına varılmıştı. Meksikalı 10 numaranın sağlık kontrolleri temiz çıkarsa sözleşme imzalanacaktı.
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Ancak pazartesi sabahı itibarıyla suyun yönü bir anda değişti.
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Sabah'ın haberine göre; Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a Bursaspor camiasının önemli isimlerinden biri telefon açtı ve görüşmede, "Sayın Başkan, İstanbul'a getirdiğiniz oyuncu birkaç gün önce Bursaspor'a önerildi. Bize yıllık 700 bin Euro ücret ve bonservissiz olarak gelecekti. Geçen yılki performansı bizi şüpheye düşürdü ve transferi gerçekleştirmedik" bilgisini paylaştı.
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BİZİM SON TEKLİFİMİZ BU, İSTERSENİZ KABUL EDERSİNİZ!
FENERBAHÇE Başkanı Koç bu bilginin ardından önce şaşkınlık yaşadı, ardından hemen devreye girdi.
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Çünkü Fenerbahçe oyuncuyla yıllık 1.5 milyon Euro üzerinden anlaşmış, kulübüne de 1.5 milyon Euro ödemeyi kabul etmişti.
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Koç, Fabian'ın menajerine bizzat telefon açıp "Fikrimizi değiştirdik, oyuncuya 700 bin Euro öneriyoruz. Kulübüne de bonservis ödemeyiz" dedi.
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Menajer bu fikir değişikliğine tepki gösterirken, Koç "Son teklifimiz bu isterseniz kabul edin" diyerek restini çekti.
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Bu esnada sağlık kontrollerinde "Oyuncunun bel fıtığı problemi transfere engel değil ancak ileride sıkıntı yaşayabilir" raporu gelince başkan transferi tümden iptal etti.
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FABİAN İDDİALARI YALANLAMIŞTI
Fenerbahçe’nin transferinden son anda vazgeçtiği Meksikalı oyuncu, sağlık kontrollerinden başarılı bir şekilde geçtiğini iddia etti.
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Fox Sports Mexico’nun haberine göre; Marco Fabian, Fenerbahçe için sağlık kontrollerinden başarıyla geçti ancak Fenerbahçe yönetimi, son dakikada anlaşmaya varılan kontratta değişiklik yapmak istedi. Marco Fabian ise bu durumu kabul etmeyip masadan kalktı.
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Marco Fabian cephesinden transfer süreciyle ilgili gelen açıklama şöyle: "Fenerbahçe Sportif Direktörü, son anda anlaşma şartlarında değişiklik yapmak istedi. Marco Fabian bunun üzerine gelen teklifi kabul etmedi."
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Fenerbahçe'nin geçtiğimiz günlerde İstanbul'a getirdiği, sözleşme imzalanması beklenirken sürpriz şekilde transferinden vazgeçtiği orta saha oyuncusu Marco Fabian, sarı-lacivertli kulübe ateş püskürdü.
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Yaşanan süreci Radio Tiempo'ya anlatan Meksikalı şöyle konuştu: "Benden sakatlığımla ilgili raporları istediler; sundum. İstanbul'a sözleşme imzalamak için davet ettiler. Daha önce hiç görmediğim biri transferin iptal olduğunu söyledi. Şaşırdım. O ana kadar benimle konuşan yetkili bir anda ortadan kayboldu. Yurtdışına çıkmış. Çok saçma ve amatörceydi."
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