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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe, Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını sürdürdü - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe, Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını sürdürdü

        Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında 26 Kasım Pazar günü VavaCars Fatih Karagümrük'ü konuk edecek Fenerbahçe, mücadelenin hazırlıklarına devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.11.2023 - 19:14 Güncelleme: 22.11.2023 - 19:14
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        Fenerbahçe'de Fatih Karagümrük mesaisi
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        Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre Samandıra Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirildi.

        Koşu, ısınma, koordinasyon ve çabukluk hareketleriyle başlayan idman, 2 grup halinde yapılan 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman dar alanda çift kale maçla tamamlandı.

        Fenerbahçe, VavaCars Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarına yarın yapacağı idmanla devam edecek.

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