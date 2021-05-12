Haftaya lider Beşiktaş'ın 2 puan gerisinde 2. sırada giren sarı-lacivertliler, rakibinin yenildiği haftada yakaladığı şansı değerlendiremedi ve büyük avantaj kaybetti.

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmaya tutuk başlayan Fenerbahçe, ilk yarıda fazla pozisyon üretemedi. Devrenin uzatma dakikalarında 45+1. dakikada Kayode'nin golüne engel olamayan Fenerbahçe, soyunma odasına 1-0 mağlup girdi.

Müsabakanın ikinci yarısında 48. dakikada Hakan Arslan'ın attığı gole engel olamayan Fenerbahçe, 2-0 mağlup duruma düştü.

Fenerbahçe, 90+3. dakikada Papiss Cisse'nin golüyle farkı 1'e indirse de sahadan 2-1 mağlup ayrıldı.

3. SIRAYA GERİLEDİ

Fenerbahçe, yaşadığı bu mağlubiyetle ligde 3. sıraya geriledi.

Haftaya Galatasaray'ın 1 puan önünde 2. sırada giren sarı-lacivertliler, Galatasaray'ın galip gelmesiyle son hafta öncesinde 3. basamakta kaldı.

TARİHİNDE İLK DEFA 7 YIL ŞAMPİYONLUKTAN UZAK KALACAK

Fenerbahçe, tarihinde ilk defa 7 yıl üst üste şampiyonluk sevinci yaşayamayacak. Sarı-lacivertliler daha önce 1989-1990 ila 1994-1995'te üst üste 6 kez sezonu zirvede bitirememişti. Geçtiğimiz sezon bu kötü rekorunu tekrarlayan Fenerbahçe, bu sezon ise en uzun şampiyonluk özlemine çok yakın durumda.

Ligde son şampiyonluğunu 2013-2014 sezonunda teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde elde eden sarı-lacivertliler, haftaya iki rakibinin de yenilmemesi durumunda şampiyonluk özlemini 7 sezona çıkaracak.

KADIKÖY'DE GÜLEMEDİ

Fenerbahçe, bu sezon Kadıköy'de tarihinin en kötü sezonunu yaşadı. Demir Grup Sivasspor mücadelesi öncesinde bu sezon sahasında 6 kez mağlubiyet yaşayarak tarihinde olumsuz anlamda bir ilki gerçekleştiren sarı-lacivertliler, Demir Grup Sivasspor mağlubiyetiyle bu sayıyı 7'ye çıkardı.