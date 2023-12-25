Fenerbahçe, Galatasaray ile oynayacağı Süper Kupa maçının hazırlıklarına başladı Fenerbahçe, 29 Aralık 2023 Cuma günü Galatasaray ile oynayacağı 2023 Turkcell Süper Kupa müsabakasının hazırlıklarına bugün yaptığı idmanla başladı.

Trendyol Süper Lig'de averajla lider durumda olan Fenerbahçe, 29 Aralık 2023 Cuma günü saat 20.45'te Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bulunan Al-Awwal Park Stadyumu'nda Galatasaray ile oynayacağı 2023 Turkcell Süper Kupa müsabakasının hazırlıklarına bugün öğle saatlerinde yaptığı idmanla başladı.

Can Bartu Tesislerinde teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki idman koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Dar alanda hücum varyasyonlarıyla devam eden antrenman, bireysel çalışmalarla tamamlandı. Dün Süper Lig'in 18'inci haftasında Galatasaray ile oynanan maçta ilk 11´de görev alan oyuncular ise antrenmanı salonda yapılan rejenerasyon çalışmasıyla noktaladı.

Sarı-lacivertli ekip, hazırlıklarına yarın yapacağı çalışmayla devam edecek.